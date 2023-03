Eigenaar The Guardian biedt excuses aan voor banden met slavernij

Scott Trust Limited, het bedrijf dat The Guardian in 1821 oprichtte, heeft excuses aangeboden voor banden met de slavernij. De Britse krant meldde drie jaar geleden dat het bedrijf en zakelijk partners betrokken waren bij plantages waar tot slaaf gemaakten werkten. Als onderdeel van de excuses doneert Scott Trust 10 miljoen pond (11,4 miljoen euro).

The Guardian liet in 2020 naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging weten dat Scott Trust banden had met organisaties die actief waren in de slavernij. De krant liet daarom onafhankelijk onderzoek doen.

Dinsdag publiceerde de krant het rapport waaruit blijkt dat Scott Trust en zeker negen zakelijk partners inderdaad banden hadden met katoenbedrijven. Deze bedrijven kregen hun stoffen van Amerikaanse plantages waar tot slaaf gemaakten werkten.

Ook was een van de geldschieters van The Guardian mede-eigenaar van een suikerplantage in Jamaica.

Ook excuses voor artikelen over katoenindustrie

Scott Trust biedt excuses aan voor dit verleden, maar ook voor artikelen die de krant destijds hierover plaatste. In deze stukken schreef de krant positief over de katoenindustrie.

Als onderdeel van de excuses doneert Scott Trust ruim 10 miljoen pond aan diverse projecten. Dit betreft onder meer compensatie voor nabestaanden van tot slaaf gemaakten en academisch onderzoek.