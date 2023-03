The Voice-producent ITV handelde volgens onderzoek onjuist bij wangedrag

De hr-afdeling en directie van productiebedrijf ITV kregen niets te horen over het wangedrag dat plaatsvond achter de schermen bij The voice of Holland. Dat komt vooral doordat het bedrijf daar geen duidelijke regels voor had. Na meldingen volgde soms een mondelinge waarschuwing, maar daar bleef het bij.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van advocatenkantoor Van Doorne, dat woensdag gepubliceerd is. Het onderzoek begon nadat het YouTube-programma BOOS de misstanden achter de schermen naar buiten had gebracht.

Voor het onderzoek, dat veertien maanden duurde, heeft Van Doorne 62 mensen geïnterviewd en een groot aantal documenten bekeken. Het gaat voornamelijk om mailtjes en berichtjes uit een dataset van dan drie miljoen items.

Uit de gesprekken blijkt dat mensen niet wisten waar ze terechtkonden met hun klacht of melding van wangedrag. Bovendien voelden ze zich onveilig. Mensen kregen de indruk dat bepaald gedrag normaal werd gevonden of dat 'geklaag' niet werd gewaardeerd.

Ook vergrootten de hiërarchie en de machtige positie van bepaalde mensen dat onveilige gevoel. Werknemers kregen de indruk dat er een cultuur heerste waar mensen elkaar in bescherming namen.

ITV deed weinig met meldingen

Als mensen al melding deden, deed ITV er weinig mee. Het bleef dan bij een informele waarschuwing.

Het onderzoeksrapport licht één specifieke situatie uit. In twee afzonderlijke perioden kregen verschillende leidinggeven een melding van ongepast gedrag. De persoon in kwestie maakte ongepaste opmerkingen en stuurde berichtjes met seksuele inhoud.

Desondanks kwam de klacht niet bij hr of het statutaire bestuur. Het bleef bij een mondelinge waarschuwing en een excuus van de persoon in kwestie. De melding werd bijvoorbeeld niet schriftelijk vastgelegd.

Hierdoor heeft Van Doorne geen bewijs gevonden dat het grensoverschrijdend gedrag is gemeld bij het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Daar kwamen ze er volgens het onderzoek pas na de BOOS-uitzending achter.

Geen regels over fysiek gedrag bij 'flirterig' The Voice

Geïnterviewden vertellen in het rapport dat het maken van entertainment, en met name The Voice, "in het algemeen vaak geseksualiseerd wordt". Ze omschrijven de sfeer achter de schermen als "flirterig, fysiek en knuffelig".

Toch heeft ITV geen richtlijnen voor fysiek gedrag, zodat niet duidelijk is wat gepast en wat ongepast is. Dit geldt ook voor The Voice Senior. Voor The Voice Kids heeft het bedrijf dergelijke regels wel opgesteld.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Van Doorne tien aanbevelingen opgesteld die de werksfeer bij ITV en The Voice veiliger kunnen maken. Zo moet het bedrijf de regels rond (on)gepast gedrag verder verduidelijken.

Daarnaast moet de rol van vertrouwenspersonen duidelijker worden. Bovendien krijgt ITV het advies om externe ondersteuning in te schakelen, zoals een psycholoog. Die kan melders van (mogelijk) ongepast gedrag helpen.

ITV is de Nederlandse tak van het Britse moederbedrijf, dat zich in Londen bevindt. "Wij maken onze excuses aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag rond het maken van The voice of Holland heeft ondervonden", zegt directeur Lisa Perrin. "ITV wil blijven werken aan een omgeving waarin de mensen die voor ons werken of in onze shows verschijnen eerlijk en respectvol worden behandeld en zich betrokken voelen."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen de mediawereld Blijf met meldingen op de hoogte

Twijfels over Van Doorne als onderzoeker

De keuze voor Van Doorne als onderzoeker was enigszins omstreden, omdat het kantoor is ingehuurd door ITV. Van Doorne onderzoekt ook de kennis van de misstanden binnen ITV zelf. Mensen vroegen zich af hoe onafhankelijk het onderzoek is als Van Doorne wordt betaald door ITV.

Advocaat Sébas Diekstra vertelde eerder dat slachtoffers zich hierdoor niet bij Van Doorne durfden te melden, omdat het kantoor mogelijk informatie zou kunnen doorspelen aan ITV.

In een verklaring zei ITV dat Van Doorne "ruime ervaring" heeft met dergelijke onderzoeken en "een toegewijd team" heeft samengesteld om het onderzoek uit te voeren.

Ali B en Jeroen Rietbergen worden vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 14 maart bekend coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen te vervolgen voor seksueel misbruik. Dat besluit volgde na maanden van onderzoek naar verschillende beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice.

Ali B wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven, waarvan een te maken heeft met het televisieprogramma. De verdenking gaat om feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Het OM seponeert de aangifte van een vierde vrouw.

Bandleider Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rondom de opnamestudio's van The Voice.