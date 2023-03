OM verwijdert aantekening strafblad Zembla-journalist na dwaling

Zembla-journalist Ton van der Ham heeft niet langer een aantekening op zijn strafblad. Volgens het actualiteitenprogramma heeft het Openbaar Ministerie (OM) nu vastgesteld dat hij niet aangehouden had mogen worden.

De aantekening was het gevolg van een arrestatie in het UMC Utrecht in 2018. Van der Ham was daar aan het werk voor Zembla en werd aangehouden door beveiligers. Het OM concludeert volgens Zembla na nieuw onderzoek dat de aanhouding is gebaseerd op een dwaling.