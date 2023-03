Originele documentaire over Kees Momma blijft bij NPO, Videoland teleurgesteld

Het beste voor Kees gaat toch niet naar Videoland toe. De streamingdienst hoopte het populaire portret op 2 april tegelijkertijd met een nieuwe documentairereeks online te zetten, maar de KRO-NCRV blijkt de rechten in handen te hebben. De twee partijen zouden eigenlijk dinsdag voor de rechter komen, maar hebben maandag een schikking getroffen.

De originele documentaire is op 12 april weer te zien op NPO2, terwijl Videoland dus met een eigen reeks komt. "Wij vinden het jammer dat Het beste voor Kees niet bij Videoland te zien gaat zijn", laat RTL in een reactie weten. "We kijken ernaar uit om Nederland te laten zien hoe het nu met Kees Momma en zijn familie gaat."

De KRO-NCRV spande vrijdag een kort geding aan tegen RTL. Videoland stelde dat het de uitzendrechten van de film had gekocht van documentairemaakster Monique Nolte, maar de KRO-NCRV beweerde dat dat helemaal niet kon omdat de licentie nog bij hen zou liggen. Zij waren coproducent toen de film in 2014 gemaakt werd.

"De documentaire Het beste voor Kees is tot stand gekomen met publiek geld", zei een woordvoerder van de KRO-NCRV. "De rechten voor uitzending ervan liggen bij de publieke omroep en de documentaire kan nog steeds bekeken worden." Naast de uitzending van 12 april is de documentaire ook nog steeds via NPO Start te zien.

De nieuwe documentairereeks is zelfstandig gefinancierd door Nolte, mede via crowdfunding. Nadat Videoland had besloten om de titel aan te kopen, wilde het ook het eerste deel kunnen aanbieden.