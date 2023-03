Staatssecretaris Uslu in gesprek met omroep na klachten over schilderprogramma

Delen via E-mail

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media gaat met de NPO en omroepen de klachten van deelnemers van schilderprogramma's van Omroep MAX bespreken. Enkele kunstenaars uitten vorigen week bij NU.nl hun ontevredenheid over hoe er met ze was omgegaan.

"De publieke omroep gaat zelf over de betaling van artiesten in programma's", aldus de woordvoerder van Uslu. "De NPO maakt hier als coördinerend orgaan, mede namens de omroepen, afspraken over met de sector. De omroepen zijn vanuit goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap verantwoordelijk." Een verdere toelichting geeft zij niet.