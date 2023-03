Voor de zon op: zeven moslima's maken 's ochtends radio tijdens de ramadan

In het dagelijkse radioprogramma Suhoor Stories spreken zeven moslima's over de ramadan en alles wat daarbij komt kijken. Een geschikte uitzendplek vinden bleek een flinke uitdaging voor de NTR, doordat het startmoment afhankelijk is van de zonsopkomst.

Vorige week begon de ramadan, de maand waarin moslims wereldwijd vasten van zonsopkomst tot zonsondergang. Maar de ramadan draait ook om verbinding, saamhorigheid en solidariteit met diegenen die het minder goed hebben. Dat willen de makers van Suhoor Stories duidelijk maken in hun programma.

De NTR maakt verschillende televisieprogramma's rondom de ramadan, zoals Ramadan in Nederland (NPO2) en Rara ramadan (NPO3). En sinds vorige week woensdag is er dus Suhoor Stories, op NPO KX én NPO2. Een maand lang nemen Ouassima Tajmout, Nora Akachar, Leila Prnjavorac, Sevval Kayhan, Sabra Rahiembaks, Fitria Jelyta en Dounia Maakor ieder één dag in de week de presentatie op zich.

Tajmout presenteert al jarenlang radioprogramma's voor de zender FunX. Ze vertelt aan NU.nl dat het programma dat ze nu maakt draait om de ochtendrituelen van meer dan een miljoen Nederlanders tijdens suhoor. Dat is de laatste maaltijd die moslims nuttigen voordat de zon opkomt.

De zeven presentatrices spreken met gasten over uiteenlopende onderwerpen: van duurzaamheid en klimaat tot voeding en mentale gezondheid. Met name dat laatste onderwerp gaat Tajmout aan het hart. "Het beeld dat veel mensen bij de ramadan hebben, is families die samenkomen en gezellig samen aan de eettafel zitten. Maar er zijn ook mensen voor wie deze maand een eenzame tijd is."

De presentatrice praat ook met onder anderen topsporters, over hoe de ramadan in hun leven past, en de Amsterdamse artiest Dior. Hij is vlak voor de ramadan bekeerd tot de islam, een besluit dat viraal ging op sociale media.

'We proberen een link te leggen met niet-moslims door dingen uit te leggen'

Er waren genoeg gasten te bedenken, maar of ze op zo'n vroeg tijdstip wilden komen, was de vraag. "Gasten moeten om 4 uur in de nacht naar de studio komen of klaarzitten voor een telefoongesprek", zegt Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. "Dat blijkt geen enkele moeite te kosten, dankzij het netwerk van de presentatrices en de maatschappelijke betrokkenheid van de gasten."

"Het programma biedt de moslims veel herkenning, omdat zij bekend zijn met de vastenmaand en alle rituelen die daarbij horen. Maar we proberen ook een link te leggen met niet-moslims door dingen uit te leggen", zegt Fernald. "We willen de luisteraars meegeven dat de ramadan meer is dan overdag niet eten. En door met verschillende presentatoren te werken, laten we zien dat de moslimgemeenschap heel divers is."

De presentatrices, die van onder meer Marokkaanse, Turkse, Bosnische en Indonesische komaf zijn, nodigen gasten uit die zij graag willen spreken over onderwerpen die aan de ramadan raken. Maar er komen niet alleen serieuze sociaal-maatschappelijke thema's voorbij. De presentatrices delen ook persoonlijke anekdotes, jeugdherinneringen en recepten uit de verschillende culturen.

Gedurende de hele vastenmaand is Suhoor Stories dagelijks te beluisteren, een half uur voordat de zon opkomt. Dat tijdstip loopt elke dag een puur minuten terug, en daarmee ook de uitzendtijd. Het was volgens Fernald dan ook een uitdaging om een zender te vinden die flexibel genoeg is om het programma uit te zenden.

Het werd uiteindelijk NPO KX, het opleidingsstation van de NPO waarop nieuw radiotalent te horen is. "Een goede match aangezien een deel van de presentatrices voor het eerst een radioprogramma maakt. We ontdekken talent. Samen met de samenstelling van de presentatoren maakt dat Suhoor Stories echt uniek."

'Zou mooi zijn als het programma voor verbroedering en begrip zorgt '

Tajmout hoefde niet lang na te denken toen haar werd gevraagd of ze wilde meewerken. "Suhoor Stories gaat over de onderwerpen die wij, als moslima's, interessant en belangrijk vinden. Ik had niet gedacht dat ik dit zou meemaken of dat zo'n programma überhaupt mogelijk zou zijn op de landelijke radio én televisie. Ik heb de afgelopen jaren veel mogen presenteren, maar dit programma is een van de mooiste dingen die ik mag doen."

"Het zou mooi zijn als het programma voor verbroedering en meer begrip zorgt", zegt Tajmout. "Ik hoop dat de islamitische luisteraars zich herkennen in de verhalen. En dat diegenen die zich tijdens deze maand eenzaam voelen kracht halen uit onze jeugdherinneringen die over geborgenheid en gezelligheid gaan."