Yvon Jaspers reist opnieuw Europa door voor nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw

Voor het dertiende seizoen van Boer zoekt Vrouw reist Yvon Jaspers opnieuw verschillende landen binnen Europa af. Het populaire datingprogramma stelt op 9 april vijf boeren voor aan het publiek. Zij gaan sowieso gevolgd worden in hun zoektocht naar liefde, ongeacht hoeveel brieven ze krijgen.

"In de afgelopen maanden heb ik heel Europa doorgereisd en vijf bijzondere mensen goed leren kennen", zegt presentator Yvon Jaspers in de aankondiging van het nieuwe seizoen.

"Ik heb meegewerkt op hun bedrijf, hun familie ontmoet en hun leven in het buitenland ervaren en gevoeld dat voor hen één ding het allerbelangrijkste is. Ze willen niets liever dan hun leven delen met iemand die ook dat buitenlandse avontuur aan durft te gaan."

In eerdere seizoenen werden er altijd tien boeren op televisie voorgesteld. De vijf kandidaten die de meeste brieven kregen, werden daarna gevolgd. De liefdesbelevenissen van de andere boeren waren wel te zien in een webserie.

In het nieuwe seizoen doen zowel mannen als vrouwen mee. De jongste kandidaat is in de twintig, de oudste in de zestig.