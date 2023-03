Reacties op overlijden Wim de Bie (83): 'Een grote man en een groot man ineen'

Delen via E-mail

Komiek Wim de Bie van het iconische duo Kooten en De Bie is op 83-jarige leeftijd overleden. Op sociale media wordt er veel gereageerd op het nieuws.

VPRO, jarenlang de werkgever van De Bie, uit medeleven aan zijn dierbaren. "Wim was met Van Kooten en De Bie gezichtsbepalend voor de VPRO. Wat blijft, is de herinnering aan een geweldige maker, wiens werk we koesteren."