Komiek Wim de Bie (83) van iconisch duo Van Kooten en De Bie overleden

Wim de Bie, bekend van het duo Van Kooten en De Bie, is op 83-jarige leeftijd overleden. De Bie kampte al jaren met ernstige gezondheidsproblemen. De VPRO, de omroep waar De Bie jarenlang werkzaam voor was, maakt het nieuws bekend.

De Bie werkte al vanaf het begin van zijn carrière samen met Kees van Kooten. Ze waren in 1963 voor het eerst samen te horen in het VARA- radioprogramma Uitlaat. Vanaf 1972 ging hij voor televisie aan de slag bij de VPRO. Samen met Van Kooten maakte hij onder meer de programma's Het Gat van Nederland, Simplisties Verbond en Van Kooten en De Bie (dat ook kort Koot en Bie heette). Het programma Van Kooten en De Bie was in 1998 voor het laatst te zien.