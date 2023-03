Micha Wertheim verzorgt oudejaarsconference 2023 voor BNNVARA

Micha Wertheim gaat de eindejaarsconference voor 2023 verzorgen voor BNNVARA. Dat meldt Wertheim zondagavond op Twitter. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Micha Wertheim voor heel even is de laatste voorstelling van de cabaretier. Wertheim zoomt in deze show in op de details die we vaak over het hoofd zien. De show werd zondagavond uitgezonden, waarna ook de oudejaarsconference werd aangekondigd.