Johnny de Mol vindt einde van 'zijn' talkshow extra zuur

Johnny de Mol vindt het einde van 'zijn' talkshow HLF8 extra zuur door alles wat hij en de redactie hebben meegemaakt. Dat vertelde hij zondag bij Humberto Op Zondag.

"We hebben veel meegemaakt met elkaar en dat je dan moet stoppen is extra zuur." Hij verwijst daarmee naar de coronapandemie en het tijdelijk neerleggen van zijn werk wegens beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres.

"Ik was geloof ik de eerste die zichzelf cancelde", zei hij erover tegen Humberto Tan. De beschuldigingen hadden volgens hem veel invloed op zijn leven, gezin en hoe hij in het leven stond.

HLF8 is op SBS6 te zien en moet stoppen vanwege te lage kijkcijfers. "We weten allemaal dat deze wereld draait om kijkcijfers", zei De Mol daarover. Die namen de laatste maanden wel toe. "Maar helaas was de opmars net te laat."