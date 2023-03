Einde van talkshow HLF8 heeft een bittere nasmaak voor Johnny de Mol

Het einde van de talkshow HLF8 valt presentator Johnny de Mol zwaar door alles wat hij met de redactie heeft beleefd. "We hebben veel meegemaakt met elkaar en dat je dan moet stoppen, is extra zuur", zei hij in de uitzending van Humberto Op Zondag.

De Mol verwijst daarmee naar de coronapandemie en het feit dat hij de talkshow tijdelijk niet kon presenteren vanwege beschuldigingen van wangedrag.

"Ik was geloof ik de eerste die zichzelf cancelde", zei hij tegen talkshowhost Humberto Tan. De beschuldigingen hadden veel invloed op zijn leven, zijn gezin en hoe hij in het leven stond.

Het SBS6-programma HLF8 moet begin april stoppen vanwege te lage kijkcijfers. "We weten allemaal dat deze wereld draait om kijkcijfers", zei De Mol daarover. Het aantal kijkers groeide de laatste maanden wel. "Maar helaas kwam de opmars net te laat."

De Mol inmiddels weer af en toe te zien in HLF8

De Mols ex Shima Kaes deed begin 2022 aangifte van mishandeling. Het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde de aangifte aan het einde van dat jaar wegens gebrek aan bewijs.

Vanwege de aangifte stopte De Mol met presenteren. Vaste invalster Hélène Hendriks en Leonie ter Braak namen de presentatie over.

Toen het OM de zaak had geseponeerd, besloot De Mol zijn televisiewerkzaamheden te hervatten. Hij is nu één keer per week in HLF8 te zien. Ook Sam Hagens is aan het presentatieteam toegevoegd.