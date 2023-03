RTL en KRO-NCRV ruziën in rechtbank over Kees-documentaire

KRO-NCRV, die in 2014 de documentaire Het beste voor Kees uitzond, spant een kort geding aan tegen RTL/Videoland. Het vervolg op deze documentaire verschijnt volgende week op Videoland, net als het eerste deel. Maar volgens KRO-NCRV heeft Videoland-eigenaar niet de rechten om ook Het beste voor Kees uit te zenden.

KRO-NCRV is in gesprek gegaan met RTL en Nolte, maar volgens de publieke omroep zijn ze hier niet uitgekomen. Dinsdag vindt er een kort geding plaats.

RTL laat in reactie aan NU.nl weten te hopen dat ze er voor die tijd toch nog samen uit kunnen komen. De twee partijen zijn volgens RTL nog wel in gesprek met elkaar.

Het tweede deel in de documentairereeks over de autistische Kees Momma is zelfstandig gefinancierd door Nolte en door donaties uit onder meer crowdfunding. Videoland besloot daarop om de titel aan te kopen. Omdat de streamingdienst ook graag het eerste deel wilde aanbieden, sloten ze ook een overeenkomst over Het beste voor Kees.