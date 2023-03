Radiolandschap kan fors veranderen: kleine zenders en Talpa in het gedrang

Het radiolandschap ziet er na de zomer wellicht behoorlijk anders uit. De eisen bij de veiling van de FM-frequenties lijken vooral gunstig voor grote partijen. Kleinere zenders dreigen daarvan de dupe te worden.

De nieuwe verdeling gaat op 1 september in en geldt meteen voor liefst twaalf jaar. Bedrijven met diepe zakken kunnen dus direct een flinke slag slaan voor de lange termijn.

"Zeker voor kleinere zenders is die looptijd veel te lang", zegt radio-expert Evert Bronkhorst van mediabureau Abovo Media.

"Het grootste deel van de miljoenen die ze voor een FM-frequentie voor twaalf jaar betalen, moeten ze al meteen dit jaar aftikken. Die bedragen zijn voor grotere spelers geen enkel probleem."

Bronkhorst acht de kans dan ook vrij groot dat er per september nieuwe radiozenders in de ether zijn en dat er ook internationale partijen gaan meedoen. Ze hebben nog tot 4 april om zich in te schrijven.

Veiling is gevolg van door KINK aangespannen rechtszaak

Het kabinet wilde de vergunningen van landelijke FM-frequenties aanvankelijk zonder veiling verlengen, maar radiozender KINK accepteerde dat niet. KINK startte een bodemprocedure en kreeg gelijk van de rechter: ook nieuwkomers moesten een eerlijke kans op een FM-frequentie krijgen.

Daarop kondigde minister Micky Adriaansens van Economische Zaken alsnog een veiling aan. Haar ministerie verwacht daarbij minstens 73,7 miljoen euro op te halen, ondanks protesten.

Radio 10 lijkt sowieso een plek te behouden op de radio. Foto: ANP

Wie maakt er kans op (meer) FM-frequenties? Talpa is alvast niet blij

Momenteel zijn de frequenties toebedeeld aan Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Qmusic, 100% NL, SLAM!, BNR en Sublime. Voor partijen met twee 'kavels' (FM-pakketten) geldt de voorwaarde dat één zender Nederlandse muziek moet draaien en dat de andere een nieuwszender is. De andere FM-pakketten zijn 'vrij' in te vullen.

Duidelijk is al dat Talpa Network, eigenaar van Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio, in september in ieder geval een FM-zender minder krijgt. Adriaansens heeft het aantal FM-frequenties per bedrijf beperkt tot drie.

Bronkhorst: "Talpa wil die drie FM-frequenties sowieso bemachtigen. Radio 10 doet het heel goed, Sky Radio levert nog altijd veel reclame-inkomsten op en is goedkoop. Radio 538 is momenteel wel een zorgenkindje, maar ook het vlaggenschip van Talpa. Radio Veronica is de kleinste zender en relatief duur."

DPG zou er naast Qmusic minimaal één zender bij willen

Gegadigden mogen tijdens de veilingprocedure niet reageren. Wel zingen er verschillende namen rond. Zo zou DPG Media (uitgever van onder andere AD, NU.nl en radiozender Qmusic) in ieder geval twee, maar misschien ook wel drie FM-zenders willen.

"Met het budget dat DPG Media heeft, verwacht ik dat ze voor het maximale gaan", zegt Bronkhorst. "In ieder geval naast Qmusic ook Joe, waarmee DPG in de Randstad al op de FM te beluisteren is. Het was een non-stopzender, maar onlangs is er presentatie toegevoegd."

Dat DPG plannen heeft voor een nieuwszender op de plek waar BNR nu uitzendt, lijkt hem minder waarschijnlijk. "Het is heel duur om zo'n zender vanaf nul op te zetten."

KINK, geleid door Michiel Veenstra, heeft ervoor gezorgd dat de FM-frequenties opnieuw verdeeld worden. Maar het is maar de vraag of de zender uiteindelijk zijn felbegeerde plek krijgt. Foto: ANP

Mediahuis, RTL én Spotify gaan mogelijk ook meebieden

Een andere gegadigde voor meer FM-frequenties is Mediahuis, de uitgever van De Telegraaf en NRC. Mediahuis bouwt aan een grote audiotak. Het heeft met Sublime al een zender op de FM, maar zal daar nog iets aan willen toevoegen. Mediahuis heeft bijvoorbeeld een aandeel in hitstation NRJ en doet het in België goed met de zender Nostalgie. "Dat is de derde commerciële zender van België. In Nederland doet het vergelijkbare NPO Radio 5 het heel goed zonder FM."

Andere partijen die genoemd worden, zijn grote internationale spelers als Global (dat in Nederland al in de buitenreclame zit) en Bauer Media. Maar ook met Spotify moet rekening worden gehouden, zegt Bronkhorst. "Dat zou wat breder in audio willen gaan zitten."

Ook RTL zou mee kunnen gaan doen. In Nederland is RTL momenteel geen eigenaar van een radiozender, maar in het buitenland heeft RTL een succesvolle radiobusiness. "Het is de vraag wat RTL na het afketsen van de fusie met Talpa gaat doen. Als DPG Media weer in beeld komt, krijgt RTL er automatisch radiozenders bij."

KINK zelf zou heel goed mis kunnen grijpen

En KINK dan, de zender waaraan de veiling te danken is? KINK is zeker niet de partij met de diepste zakken en zou dus heel goed mis kunnen grijpen. Een overname van KINK door een van de partijen met een groter budget is daarom niet uitgesloten volgens Bronkhorst.