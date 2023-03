Leonie ter Braak volgt Chantal Janzen op als presentator ballonnenshow

Leonie ter Braak gaat bij RTL de ballonnenshow Blow Up en het huizenprogramma Voor Hetzelfde Geld presenteren. Ze vervangt respectievelijk Chantal Janzen en Natasja Froger, die voorheen de vaste gezichten van deze shows waren.

De eerste aflevering van Blow Up met Ter Braak is op 27 mei te zien. Ter Braak presenteert het programma samen met Martijn Krabbé. In de show strijden Nederlandse ballonartiesten tegen elkaar in de hoop als winnaar uit de bus te komen.