Kunstenbond wil dat MAX en NPO voortaan overleggen over contracten kunstenaars

De Kunstenbond wil dat Omroep MAX en de NPO gaan overleggen over contracten voor deelnemers aan programma's voor creatievelingen. Dat laat de vakorganisatie vrijdag weten. Omroep MAX stelt dat deelnemers altijd vrij zijn de contracten zelf te laten controleren.

De NPO wil dat Omroep MAX met de Kunstenbond in gesprek gaat om "tot een oplossing te komen" in de discussie rond de contracten voor deelnemers aan talentenprogramma's, laten ze vrijdag weten in een reactie.

Deelnemers van programma's als Sterren op het Doek en De Nieuwe Vermeer klaagden over de contracten die zij moesten tekenen. Daarin staat onder meer dat de deelnemers een kleine vergoeding krijgen. Sommige kandidaten voelen zich gekrenkt omdat zij op televisie geen credits voor hun werk krijgen.

Omroep MAX stelt dat alle deelnemers van tevoren weten waar zij aan beginnen. "Dat kunstenaars zich laten dwingen tot het tekenen van zo'n contract, betekent niet dat Omroep MAX deze mensen op een normale of zelfs maar redelijke manier behandelt", zegt Caspar de Kiefte van de Kunstenbond.

De vakorganisatie voor de creatieve sector stelt voor dat Omroep MAX en ook de NPO voortaan met de Kunstenbond overleggen over dit soort contracten. "RTL heeft dat in het verleden ook gedaan met contracten die deelnemers van The Voice kregen voorgelegd. Op die manier voorkom je dit soort situaties. De NPO zegt aan fair practice te willen doen, handel daar dan ook naar."

'Bizar dat kunstenaars niet normaal betaald krijgen'

De Kiefte noemt het "volstrekt bizar dat iedereen die aan het programma meewerkt normaal betaald krijgt, behalve de kunstenaars. De cameramensen, de productieleider, de presentator, de omroepdirecteur: iedereen krijgt salaris. Maar de kunstenaars moeten maar belangeloos hun tijd en energie in zo'n programma stoppen."

Het argument van Omroep MAX dat veel deelnemers geen professionele creatievelingen zijn, weerlegt De Kiefte. "Als Omroep MAX weet welke mensen die meedoen schilderen voor hun beroep, dan kan die die mensen dus ook gewoon betalen."

Omroep MAX: 'Contract is verantwoordelijkheid van producent en omroep'

Omroep MAX staat open voor feedback van de vakorganisatie, laat een woordvoerder weten. De omroep benadrukt dat de twaalf meesterschilders die voor De Nieuwe Vermeer zijn benaderd betaald hebben gekregen. Om hoeveel geld het gaat, wil de omroep niet zeggen. De klachten komen uit de zogenoemde vrije categorie in het programma, waarvoor iedereen zich in principe kan aanmelden.

Omroep MAX zegt al "een aantal keer" met de Kunstenbond te hebben gesproken over de contracten. "Een deelnemersovereenkomst is de eindverantwoordelijkheid van de producent en de omroep, dat is vanuit de Mediawet ook zo geregeld", zegt de woordvoerder.