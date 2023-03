Opnames Top Gear stilgelegd vanwege eerder ongeluk presentator Andrew Flintoff

"Het voelt gezien de omstandigheden ongepast om door te gaan met de opnames van dit 34e seizoen", laat de BBC weten. Later dit jaar wordt een besluit genomen over de eventuele voortzetting van het seizoen. "We snappen dat dit voor de fans teleurstellend is."

Flintoff raakte afgelopen december gewond op het testcircuit van Dunsfold Park Aerodrome in Surrey, Engeland. Hij kreeg daar direct medische hulp en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er werd niet bekendgemaakt of Flintoff zelf achter het stuur zat.

Top Gear is een populair autoprogramma dat ruim twintig jaar bestaat. Het werd lang gepresenteerd door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Zij ruimden in 2015 het veld, nadat Clarkson een medewerker had geslagen. Sindsdien zijn er meerdere presentatoren geweest. Flintoff is sinds 2019 bij het programma betrokken.