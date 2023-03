Mediabestuurder Jacqueline Smit geeft komende maanden leiding aan NOS Sport

Delen via E-mail

Jacqueline Smit neemt na het aftreden van de NOS Sport-hoofdredactie de leiding van de redactie op zich. Dat heeft de NOS donderdag bekendgemaakt. De 58-jarige Smit begint per direct en blijft in elk geval het komende half jaar bij NOS Sport.

Tegelijkertijd zoekt de directie van de NOS een nieuwe hoofdredacteur voor de sportredactie. De vorige hoofdredactie stapte op 12 maart op, toen de omvang van de misstanden op de redactievloer bekend was geworden. Het ging om honderden gevallen van onder andere discriminatie, (seksuele) intimidatie en pestgedrag in een tijdsbestek van twintig jaar.

"Ik ben blij dat we zo snel iemand van haar kaliber hebben kunnen vinden", zegt NOS-directeur Gerard Timmer over Smit. "Ze heeft de kennis en de ervaring om de gewenste veranderingen bij NOS Sport in gang te zetten."