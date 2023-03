The Voice kán terugkeren, maar dan moet er nog wel veel gebeuren

Een jaar na het The Voice-schandaal vragen veel mensen zich af: kan het programma terugkeren op tv? Zeker nu enkele hoofdrolspelers worden vervolgd. Kenners en betrokkenen denken dat we de RTL-talentenjacht niet snel terugzien. Maar áls het gebeurt, ziet die er naar grote waarschijnlijkheid wel anders uit.

Wie vóór 2022 op vrijdagavond RTL 4 aanzette, kwam meestal The Voice (of een spin-off) tegen. Tot 15 januari vorig jaar. Toen besloot de zender om de succesvolle talentenjacht, die vaak meer dan twee miljoen kijkers trok, direct van de buis te halen.

De aanleiding daarvoor is inmiddels wel bekend, zoals we sinds kort ook weten dat Ali B en Jeroen Rietbergen worden vervolgd.

Mensen missen The Voice, zo blijkt uit recent onderzoek van EenVandaag. Het actualiteitenprogramma peilde begin dit jaar of mensen het terug willen op tv. En dat willen ze: 67 procent vindt dat de tijd hiervoor rijp is.

Sébas Diekstra, de advocaat van de slachtoffers, vindt dat het nog niet zover is. "Eén ding is zeker. The Voice kan niet terugkeren voordat precies duidelijk is hoe dit zo fout heeft kunnen gaan en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden", zegt Diekstra. Momenteel is onderzoeksbureau Van Doorne, in opdracht van Voice-producent ITV, al ruim een jaar bezig met onderzoek naar de misstanden achter de schermen. De advocaat zegt dat hij nog geen idee heeft wanneer - en of - de resultaten worden gedeeld.

Veel vertrouwen in het onderzoek heeft Diekstra niet. "We vrezen voor een 'managementsamenvatting'. Dat ze een aantal verbetermaatregelen voorstellen, en dat het daarbij blijft. Maar het programma kan niet terugkeren tot iedereen overtuigd is dat de cultuur daar is veranderd. Het is van maatschappelijk belang dat duidelijk wordt hoe dit zo lang fout heeft kunnen gaan."

Ali B en Jeroen Rietbergen worden vervolgd. Marco Borsato niet wegens een gebrek aan bewijs. Buiten The Voice loopt nog een zedenzaak tegen de zanger.

'The Voice kan laten zien hoe je een werkcultuur kan aanpassen'

Reputatiedeskundige Marieke Quant vindt ook dat The Voice pas kan terugkeren als een cultuurverandering gaande is. "Het is vooral belangrijk dat de slachtoffers zich goed voelen bij de terugkeer." Een comeback van het programma is volgens Quant dé kans om te laten zien dat er iets ten goede is veranderd.

"Je kan het voorgoed van de buis halen, zodat het programma uiteindelijk vergeten wordt", zegt Quant. "Maar door te negeren wat er is gebeurd, kom je niet vooruit. Ze kunnen zo laten zien dat niet alleen de mensen die fout zijn geweest weg zijn, maar dat de hele werkcultuur is veranderd. The Voice kan hierin leidend zijn. Ze kunnen de basis leggen voor een verandering in hoe we met elkaar om willen gaan in deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling."

Televisiekenner Tina Nijkamp denkt dat de eventuele terugkeer voorzichtig wordt aangepakt. "Ik denk dat ze beginnen met een spin-off, The Voice Senior bijvoorbeeld." Er zullen veranderingen worden gemaakt binnen de opzet van het programma, verwacht Nijkamp, met name binnen de coachingrol.

Onder anderen Ali B, Waylon en Anouk bekleedden de rol van coach in het (voorlopig) laatste seizoen van The Voice. Zij werden uitgekozen door de deelnemers en begeleidden hen in de andere rondes. Ook bepaalden de coaches mee wie er door mag. Die begeleidende rol wordt volgens Nijkamp kleiner, mocht het programma terugkeren. "Ze zullen meer een jurerende rol krijgen, zodat de band tussen de coaches en de kandidaten kleiner wordt."

Dit vinden betrokkenen over mogelijke terugkeer The Voice RTL-baas Sven Sauvé aan NU.nl: "We krijgen geregeld de vraag of The Voice terugkomt. Daar kan ik nu niets over zeggen. Er lopen nog onderzoeken. We wachten onder meer nog op de uitkomsten van het onderzoek van ITV." Presentator Martijn Krabbé eind vorig jaar Aran on Tour: "Een terugkeer op televisie wordt moeilijk." Programmadirecteur Peter van der Vorst vorige week in gesprek met De Telegraaf: "Ik hoop dat The Voice ooit terugkomt. Maar we moeten gewoon wachten op het onderzoek van ITV en kijken welke stappen het OM gaat zetten. Als we terugkomen met The Voice, en dat willen we, dan moet het ook rustig zijn om het programma." Coach Waylon begin dit jaar in het AD: "Ik hoop dat het kan terugkeren. Dat hoop ik vooral voor de medewerkers die wel met veel toewijding en liefde aan het programma hebben gewerkt. Zij verdienen dat. En voor de kandidaten van de laatste serie zou het heel fijn zijn als er voor hen nog een vervolg zou zijn."

'De jury zal totaal nieuw moeten zijn'

Zulke veranderingen in het format doen volgens de televisiekenner niet af aan de kwaliteit van het programma. "De kracht van The Voice is de 'blinde' auditie met de ronddraaiende stoelen", zegt Nijkamp. "Ik denk dat daar de focus op gaat liggen. Net als in veel buitenlandse edities het geval is."

Dat de vervolgde coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen (ook in geval van vrijspraak) terugkeren bij The Voice is volgens Nijkamp uitgesloten. "De jury moet totaal nieuw zijn. Alle aanpassingen aan het programma moeten ervoor zorgen dat de associatie met dit schandaal minimaal wordt. Je moet dus alles vermijden dat ermee te maken heeft. Sowieso moeten de nieuwe coaches vrij zijn van controverse. En de rol van bandleider zal minder groot worden."

Volgens advocaat Diekstra staan de slachtoffers niet negatief tegenover een eventuele terugkeer van de show. "Al mijn cliënten die als kandidaat aan The Voice verbonden zijn geweest, vinden het in de kern nog een geweldig concept. Ze vinden niet dat het programma voor eeuwig besmet hoeft te zijn. Maar voordat het een weg uit de duisternis heeft gevonden, zal er nog een hoop moeten gebeuren."