Bestuur meldpunt Mores treedt af na ophef over oud-voorzitter Janke Dekker

Het bestuur van Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector, treedt af. Dat is besloten omdat het bestuur "zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast", zo laat voorzitter Amber de Vente woensdag in een verklaring weten.

De Vente heeft de plek van voormalig voorzitter Janke Dekker overgenomen. Dekker kwam recent ook in het nieuws omdat haar man, NOS Sport-presentator Tom Egbers, een van de grote namen is in het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport.

Egbers zou daarbij ook een affaire hebben gehad met een jongere collega. Dekker wist van een van de affaires van haar echtgenoot en stelde dat daarbij geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Daarmee ging ze in tegen de getuigenissen van diverse bronnen van de Volkskrant. Dat Dekker daar openlijk aan twijfelt leidde tot opgetrokken wenkbrauwen: een steunpunt als Mores moet juist onpartijdig zijn in een situatie als deze.

Na een rondgang van NU.nl langs meerdere partijen die bij het meldpunt zijn aangesloten, bleek dat geen van hen vindt dat de betrouwbaarheid van het meldpunt in het geding is.

Mores werd in 2018 opgericht

Als je in de culturele en/of creatieve sector werkt en te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, kun je terecht bij Mores. Het meldpunt werd in juni 2018 opgericht, een klein jaar nadat de MeToo-beweging in opkomst was gekomen. Door nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen en buiten Nederland kwam er veel aandacht voor (seksueel) geweld en intimidatie in de creatieve sector.

Veel mensen hadden ervaring met grensoverschrijdend gedrag, bleek uit onderzoeken. Zo had 60 procent van de ruim vijfhonderd respondenten in een onderzoek van de Kunstenbond weleens te maken gehad met intimidatie.