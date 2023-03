Jack van Gelder zegt dat hij niks gemerkt heeft van giftige werksfeer bij NOS Sport

Jack van Gelder vertelt niets te hebben meegekregen van een onveilige werksfeer binnen NOS Sport. De oud-voetbalcommentator keerde maandag na een week afwezigheid terug als tafelgast bij HLF8. Hij reageerde voor het eerst op de misstanden waar de Volkskrant anderhalve week geleden een uitgebreid onderzoek over publiceerde.

Van Gelder herkent zich "totaal niet" in de verhalen die worden gemeld over de giftige werksfeer die zou heersen binnen de sportredactie van de NOS. "Ik was ook nooit op de redactie. Ik had niet eens een eigen bureau. Ik zat in een aparte hoek met mijn gasten", zei de presentator, die tot 2015 werkzaam was bij de NOS.

De vaste HLF8-tafelgast was een week niet te zien in het programma. "Ik nam even rust om alles te verwerken en goed na te denken."

Van Gelder vindt het kwalijk dat zijn foto werd geplaatst bij artikelen over de misstanden bij NOS Sport, waarbij vooral het gedrag van Tom Egbers uitgebreid is besproken. Een dag voor het artikel in de Volkskrant verscheen, erkende hij al dat er twee meldingen over hem zijn gedaan. Er gingen toen al geruchten dat Van Gelder ook in het aangekondigde artikel zou voorkomen.

Eén melding ging over een incident waarbij een vrouwelijke collega hem in 2011 of 2012 belde toen hij in bad zat. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. "En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: 'Als je bij me in bad komt zitten, prima.' Dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt", vertelde hij destijds in HLF8. Voor deze opmerking bood Van Gelder naar eigen zeggen zijn excuses aan.

Bij een ander incident zou Van Gelder "hoer of andere bewoordingen" tegen een vrouwelijke collega hebben gebruikt. Hij ging hier maandagavond in HLF8 niet verder op in. "Ik heb precies gezegd hoe ik erover denk. Verder is het klaar."

De presentator zegt geen contact te hebben gehad met oud-collega Egbers. Hij hoopt dat uit het aangekondigde externe onderzoek zal blijken "wat er fout is gegaan". "Maar als de hoofdredactie had ingegrepen en de klachten serieus had genomen, dan had er veel voorkomen kunnen worden." De hoofdredactie van NOS Sport is inmiddels opgestapt.

Egbers keert voorlopig niet terug op tv

In tegenstelling tot Van Gelder zal Egbers de komende maanden niet terugkeren op de televisie. In het artikel in de Volkskrant werd geschreven dat hij een van de mensen is die zorgde voor een onveilige werksfeer op de NOS Sport-redactie.

Ook zou Egbers een affaire hebben gehad met een jongere collega en haar na de affaire hebben geïntimideerd. Hij ontkent dit en stelt juist dat hij en zijn gezin door haar werden gepest. De presentator zegt alleen met de vrouw te hebben gezoend.

In totaal zouden er bijna tweehonderd klachten zijn ingediend over de werksfeer op de sportredactie. Die gingen niet alleen over pestgedrag en (seksuele) intimidatie, maar ook over discriminatie en verbale agressie. Egbers gaf dan ook toe dat de cultuur bij NOS Sport "moet veranderen".