Documentaire Ed Sheeran over liefde en verlies: 'Werd heel anders dan ik dacht'

Aanvankelijk zou de documentaire over Ed Sheeran gaan over de totstandkoming van zijn nieuwe album. Maar toen werd zijn vrouw ernstig ziek en overleed zijn beste vriend. De documentaire is vanaf 3 mei te zien bij Disney+.

"Mijn persoonlijke leven probeerde ik altijd te beschermen", schrijft Sheeran. "De enige documentaire waar ik ooit aan meewerkte, was er een die zich richtte op mijn muziek."



Disney benaderde hem om een documentaire te maken over het creëren van zijn volgende album Subtract. "Toen mijn leven een paar grote wendingen nam, veranderde het onderwerp van het album, en dat gold ook voor de documentaire. Het werd iets heel anders dan ik dacht."

De wendingen waar Sheeran het over heeft waren ingrijpend. Zo werd er bij zijn zwangere vrouw een tumor ontdekt en overleed zijn beste vriend Jamal, die een grote rol speelde bij de start van zijn carrière. "Ik wilde context aan het album geven omdat het zeer persoonlijke dingen raakt. Dingen die we allemaal kunnen meemaken."

Sheeran schrijft dat hij hiervoor anderen het vertrouwen moest geven, zodat het niet zijn eigen gekleurde versie van de werkelijkheid werd. "Eigenlijk werd het daardoor een nauwkeurige afspiegeling van wie ik ben. Ik vind het ongemakkelijk om naar te kijken."