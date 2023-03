BBC-presentator Gary Lineker moet zondag alweer overslaan, is stem kwijt

Gary Lineker mist een dag na zijn rentree bij de BBC al een uitzending. De voormalige proefvoetballer is zijn stem kwijt. Daarom is de presentator zondag niet te zien in de uitzending rondom de kwartfinales van de FA Cup, het Engelse bekertoernooi. Hij wordt vervangen door Alex Scott.

Lineker keerde zaterdag terug nadat hij kort was geschorst door zijn werkgever vanwege zijn kritische tweets over de toon van het vluchtelingenbeleid van de Britse regering. "Het is fijn om hier te zijn", zei de 62-jarige presentator aan het begin van de uitzending. Later in de aflevering was al te horen dat de stem van Lineker haperde.

De BBC had Lineker geschorst omdat hij met zijn berichten op Twitter de regels van de omroep rond het gebruik van sociale media zou hebben geschonden.