Eerste interview met Tom Egbers na artikel trekt bijna een miljoen kijkers

Het eerste interview dat Tom Egbers heeft gegeven na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag heeft 989.000 kijkers getrokken. De NOS Sport-presentator deed vrijdag zijn verhaal bij Khalid & Sophie.

Egbers gaf in het interview toe dat hij in het verleden een affaire heeft gehad met een jongere vrouwelijke collega. Wel zei hij dat de twee in drie jaar tijd alleen hebben gezoend. Hij ontkende haar met de dood te hebben bedreigd.