Tom Egbers: 'Heb collega met wie ik affaire had niet met de dood bedreigd'

Presentator Tom Egbers erkent dat hij de vrouwelijke collega met wie hij twintig jaar terug een affaire had, heeft uitgescholden ten overstaan van collega's op de redactievloer van NOS Sport. Dat zei hij vrijdag bij talkshow Khalid & Sophie in reactie op een artikel in de Volkskrant vorige week. Wel ontkent hij haar met de dood te hebben bedreigd.

De affaire tussen de presentator en de twintig jaar jongere vrouw, met wie hij direct samenwerkte bij het programma Andere Tijden Sport, duurde volgens Egbers drie jaar. Hij zei vrijdag dat ze nooit verder waren gegaan dan zoenen. Ook zei hij dat hij de affaire zelf had afgebroken omdat hij wroeging had gekregen over het bedrog van zijn partner en kinderen.

Volgens Egbers bleef de vrouw hem daarna lastigvallen. Hij zou daarop zelf naar de directie en hoofdredactie van de NOS zijn gestapt. "Ik zei: dan treed ik terug bij Andere Tijden Sport. Maar na urenlange gesprekken bleek dat zij vonden dat het mogelijk was om aan te blijven, ook voor haar", aldus Egbers bij Khalid & Sophie. "Wat ik te horen kreeg was: deal with it, los het op."

De presentator zou de vrouw na de affaire hebben gepest en geïntimideerd. De Volkskrant schreef dat op basis van meerdere medewerkers van de sportredactie van de NOS. Egbers zou onder meer zijn duim langs zijn keel hebben gehaald toen de vrouw langsliep. Hij zei in de talkshow zeker te weten dat dat "nooit gebeurd" is. Daarbij merkte Egbers dat gebaar aan als een directe doodsbedreiging, hoewel het ook op andere manieren kan worden opgevat.

Vrijdagmiddag maakte de NOS bekend dat Egbers de komende maanden geen werkzaamheden voor de televisie zal verrichten. Eerder kondigde de hoofdredactie van NOS Sport aan per direct terug te treden en niet na een paar maanden, zoals eerst het voornemen was.

Egbers vindt dat cultuur NOS Sport moet veranderen

De affaire van Egbers leidde ertoe dat vrouwelijke collega's gewaarschuwd werden voor de presentator, bleek vorige week. Aïcha Marghadi, die van 2010 tot 2012 bij NOS Sport werkte, werd door hoofdredacteur Maarten Nooter afgeraden hem als mentor te kiezen. Nooter zei volgens Marghadi dat Egbers "nogal moeite had met mooie vrouwen". Egbers herkent dat niet, zei hij vrijdagavond.

De presentator erkende in de talkshow dat "de cultuur bij Studio Sport moet veranderen, die is niet goed". Maar hij beklemtoont ook dat er de afgelopen jaren al zaken zijn veranderd. Zo wees hij erop dat er tegenwoordig meer vrouwen op de redactie werken dan in het verleden het geval was.

Egbers stelde dat hij gedurende de 32 jaar dat hij een relatie met zijn vrouw Janke Dekker "duistere periodes" heeft gekend, "waarin ik mij eenzaam en ongelukkig voelde". In deze fasen had hij "meerdere buitenechtelijke escapades, waarmee ik mijn gezin veel verdriet heb gedaan". Hij is hiervoor in therapie geweest, vertelde hij.