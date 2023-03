Tom Egbers komende maanden niet aan het werk voor NOS Sport

Tom Egbers is de komende maanden niet werkzaam voor NOS Sport. Dat heeft de NOS-directie "in goed overleg" met Egbers besloten, maakt de omroep vrijdag bekend.

De 65-jarige Egbers is de vaste presentator van de Eredivisie-uitzending van NOS Sport op zondagavond. Volgens diverse medewerkers van NOS Sport heeft hij zich schuldig gemaakt aan (seksuele) intimidatie en pestgedrag. Dat maakte de Volkskrant bekend na een onderzoek naar misstanden op de redactie. Zo zou Egbers een vrouwelijke collega hebben gepest, nadat hun affaire was beëindigd.

De hoofdredactie van NOS Sport is inmiddels opgestapt. Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld, die aanblijft totdat een nieuwe hoofdredacteur is gevonden. Een extern adviesbureau komt over een paar maanden met een advies over cultuurverandering bij NOS Sport.