Videoland maakt nieuwe documentaire over autistische Kees Momma

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op Videoland is vanaf zondag 2 april de nieuwe documentaire Kees Vliegt Uit te zien. Het is het vervolg op de serie Het Beste Voor Kees uit 2014, waarin de autistische Kees Momma werd gevolgd.

Voor de nieuwe reeks is Momma, bekend van zijn liefde voor modeltreinen en tekenen, opnieuw gevolgd door documentairemaakster Monique Nolte.

De inmiddels 57-jarige Momma woont nog bij zijn ouders, maar die zijn met 92 en 89 jaar al aardig op leeftijd en beginnen daarom wat ouderdomskwaaltjes te vertonen. Het is voor hun zoon dus tijd om te leren op eigen benen te staan, maar vanwege alle prikkels in de buitenwereld is dat voor de autistische Momma niet zo gemakkelijk.