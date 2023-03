900.000 tv-kijkers zien Feyenoord met 7-1 winnen van Shakhtar in Europa League

De voetbalwedstrijden van Feyenoord en AZ in Europa zijn donderdagavond goed bekeken op tv. 898.000 mensen zagen Feyenoord op Veronica in de Europa League met maar liefst 7-1 winnen van Shakhtar Donetsk. De return van AZ tegen Lazio in de Conference League trok zo'n 759.000 kijkers naar dezelfde zender.

De registratie van de Europese duels scoorde daarmee hoger dan de talkshows Op1 (718.000 kijkers) en Jinek (625.000 kijkers). BBB-leider Caroline van der Plas reageerde aan tafel bij Eva Jinek op de grote overwinning van haar partij bij de Provinciale Statenverkiezingen.

De meeste kijkers schakelden in op de journaals van de NOS en RTL. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok op NPO1 ruim 1,6 miljoen kijkers. Het bulletin van 18.00 uur op dezelfde zender was goed voor meer dan 1,3 miljoen kijkers. Het RTL Nieuws van 19.30 uur trok bijna 1,2 miljoen kijkers.