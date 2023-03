Omroep MAX brak beloftes en biedt winnaars De Nieuwe Vermeer excuses aan

Omroep MAX en productiebedrijf Helder bieden de winnaars van het tv-programma De Nieuwe Vermeer hun excuses aan. De omroep had een aantal beloftes gedaan, maar is die niet helemaal nagekomen.

In De Nieuwe Vermeer strijden kunstenaars om de gelijknamige titel. Door de verloren gegane schilderijen van kunstschilder Johannes Vermeer zo goed mogelijk na te maken, hopen ze een van de zes afleveringen te winnen.

De deelnemers is beloofd dat de winnaars naamsbekendheid zouden krijgen en hun werk mogen exposeren in het Museum Prinsenhof in Delft. De producenten zeggen nu dat ze daar niet genoeg hun best voor hebben gedaan.

"We erkennen dat we programmacentrisch hebben gedacht en dat we ons niet voldoende hebben ingezet voor hun belangen", schrijft de omroep in een persbericht.

Deelnemers werden 'hobbyistisch' genoemd, expositie was in het restaurant

Omroep MAX en Helder hebben meerdere fouten toegegeven. Zo hebben ze in het programma alleen de voornamen van de winnaars genoemd, waardoor die online niet terug te vinden waren.

Daar komt bij dat het werk van de winnaars wel in Museum Prinsenhof is tentoongesteld, maar niet in de reguliere expositieruimte. De schilderijen kwamen in de lobby en het restaurant te hangen. Dat hoorden de winnaars pas vlak voor de niet-officiële opening.

De makers van het programma bieden de deelnemers aan de zogenoemde vrije categorie ook hun excuses aan. Deze professionele kunstenaars, die een eigentijdse versie van een vermist schilderij van Vermeer hebben gemaakt, zijn ten onrechte "hobbyistische crea's" genoemd. "Onze achterhaalde opvattingen over wat goede kunst is, leidden ertoe dat we twee categorieën in de tv-wedstrijd hanteerden: de meesterschilders en de vrije categorie." Het programma biedt nu zijn "oprechte excuses" aan voor deze onjuiste categorisering.

Winnaars kregen geen geen financiële compensatie voor hun werk

Ten slotte erkent de omroep dat de kunstenaars geen vergoeding hebben gekregen. Ze moesten hun werk zelf naar de set en het museum brengen en ook weer ophalen. Daarvoor kregen de deelnemers geen reiskostenvergoeding. Ook ontvingen ze geen geld voor hun tentoongestelde werk.

Om het goed te maken, beloven Omroep MAX en Helder op hun websites en socialemediakanalen nog uitgebreid aandacht te besteden aan de winnaars. "Inclusief hun volledige namen en links naar hun persoonlijke websites of socialemediaprofielen."

"We hopen dat we met deze verontschuldiging een stap kunnen zetten naar een betere samenwerking en een grotere waardering voor kunst en cultuur in Nederland", sluit de omroep het bericht af.