Ruim anderhalf miljoen mensen keken naar verkiezingsuitslagen op tv

Miljoenen mensen hebben woensdagavond via de televisie de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen gevolgd. Iets meer dan anderhalf miljoen kijkers stemden af op NPO1 voor Nederland Kiest.

In totaal keken bijna 5,2 miljoen mensen minstens een minuut naar de uitzending van de NOS, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). RTL trok met talkshow Jinek, die volledig in het teken van de verkiezingen stond, zo'n 397.000 kijkers.

De uitslagenavond is beter bekeken dan de uitzendingen rond de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Toen volgden bijna 1,2 miljoen mensen de uitslagen op televisie. NPO1 trok destijds 723.000 kijkers en RTL zo'n 457.000. Bij de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ging het om respectievelijk ruim 1,8 miljoen en 625.000 kijkers.

RTL 4 begon primetime met het programma Race Across The World, waar 776.000 mensen naar keken. SBS6 volgt met 697.000 kijkers voor Je Huis op Orde en op NPO2 was Volle Zalen goed voor 406.000 kijkers. De voetbalwedstrijd tussen Real Madrid en Liverpool in de Champions League bereikte op RTL 7 gemiddeld zo'n 502.000 mensen.