Onderzoek naar misstanden The Voice na veertien maanden nog niet afgerond

Het externe onderzoek dat producent ITV heeft ingesteld naar misstanden bij het programma The voice of Holland is na veertien maanden nog steeds bezig. Het productiehuis kan niet zeggen hoelang het onderzoek nog duurt of in welk stadium het zich bevindt.

Ook Van Doorne, het bureau dat ITV heeft ingehuurd voor het onderzoek, kan naar eigen zeggen niets melden over de voortgang.

ITV kondigde na de uitzending van BOOS in januari 2022, waarin de misstanden rond The voice werden blootgelegd, een extern onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag. Daarna volgden een paar updates over het onderzoek.

In februari 2022 zei Van Doorne dat het al met veel mensen gesproken had. Het bureau zei dat het "een gedetailleerd beeld" kreeg van wat zich achter de schermen bij de talentenjacht van RTL 4 had afgespeeld. Van Doorne zei toen "zich ervoor in te zetten dat ieders stem wordt gehoord en dat iedereen die verantwoordelijk is voor ongepast gedrag wordt geïdentificeerd".

In april 2022 zei ITV dat de onderzoekers ook zouden nagaan wat er binnen het bedrijf al bekend was over het grensoverschrijdende gedrag. Daarna bleef het stil rond het onderzoek.