Staatssecretaris Uslu wil advies over meldpunt Mores na NOS-schandaal

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wil een advies over de positie van meldpunt Mores. Ze heeft daarvoor een brief gestuurd naar Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Mores is een meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector. Maar de onafhankelijkheid van het meldpunt staat ter discussie sinds de publicatie van een artikel van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. NOS-presentator Tom Egbers wordt daarin genoemd en hij is de man van de inmiddels afgetreden Mores-voorzitter Janke Dekker.