NOS laat onderzoek doen naar werkcultuur in hele organisatie

De NOS gaat in de hele organisatie onderzoek laten doen naar de werkcultuur en of er een veilige werkomgeving is. Dat heeft de directie woensdag gemeld naar aanleiding van de gebeurtenissen bij NOS Sport en de gesprekken daarover in de hele organisatie. De NPO kondigde in november al aan een onderzoek te laten doen naar misstanden op de werkvloer van de publieke omroep.

"De problemen bij NOS Sport die vorige week aan het licht kwamen, maken veel los in onze hele organisatie", laat algemeen directeur Gerard Timmer weten. "Daarom vinden we het passend en belangrijk om ook de rest van onze organisatie door externe, onafhankelijke ogen te laten bekijken."

Uit een rapport en een publicatie in De Volkskrant bleek recent dat er al twintig jaar wangedrag plaatsvond bij NOS Sport. De ondernemingsraad en de redactiecommissie van NOS Nieuws worden nadrukkelijk betrokken in de voorbereiding van dit externe, onafhankelijke onderzoek.

De NOS is onderverdeeld in drie inhoudelijke afdelingen: NOS Nieuws, NOS Sport en NOS Evenementen. Daarnaast bestaat de organisatie uit verschillende stafafdelingen. De NPO, waar NOS onder valt, had al eerder aangekondigd onderzoek te doen naar veiligheid op de werkvloeren bij de publieke omroep.

"We doen dit niet omdat we aanleiding hebben om te denken dat op onze nieuwsvloer net zo’n groot, structureel probleem bestaat als op de sportredactie, maar wel omdat we onszelf juist nu scherp willen toetsen. Want ja, natuurlijk gaan er ook bij ons dingen mis", vertelt Giselle van Cann namens de hoofdredactie van NOS Nieuws