Big Brother-ster Kelly van der Veer krijgt eigen docu op Prime Video

Prime Video heeft een documentaire gemaakt over voormalig Big Brother-ster Kelly van der Veer. De film KELLY is vanaf 31 maart te zien op de streamingdienst.

In de documentaire spreekt Van der Veer over onder meer haar ervaringen als een van de eerste transgender vrouwen op de Nederlandse televisie. Ze vertelt hoe ze destijds met de "constante stroom aan negatieve aandacht" wist om te gaan.

Ook praat de 42-jarige Van der Veer over haar bewuste keuze om als sekswerker te gaan werken nadat ze in 2001 bekend was geworden door haar optreden in het derde seizoen van Big Brother. In de documentaire komen ook andere bekende mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap aan het woord, onder wie Nikkie de Jager.