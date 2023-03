Ali B en Rietbergen snappen niet dat OM aanklachten tegen hen niet laat vallen

Ali B is verbaasd dat niet alle vier de aangiftes tegen hem zijn geseponeerd. De artiest is in gesprek met de vrouwen die aangifte tegen hem hebben gedaan en heeft het Openbaar Ministerie (OM) verzocht de uitkomst van deze gesprekken af te wachten. Dat laat de 41-jarige rapper dinsdag in een reactie weten. Jeroen Rietbergen is op zijn beurt "geschokt" dat het OM zijn zaak niet seponeert.

Ali B zegt blij te zijn dat een van de vier zaken is geseponeerd. "Ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat er geen strafbaar feit is gepleegd. Dat het OM niet tot een algeheel sepot (het laten vallen van alle vier de zaken, red.) is gekomen, verbaast mij enorm en lijkt te zijn ingegeven door druk van de publieke opinie."

Volgens de rapper heeft hij de afgelopen veertien maanden aangedrongen op snelheid en duidelijkheid. In de tussentijd heeft hij mediationgesprekken gevoerd met de vrouwen die aangifte hebben gedaan. "Deze gesprekken lopen en zijn zeer waardevol. We hebben het OM verzocht deze gesprekken af te wachten." Dat het OM dit niet heeft afgewacht vindt Ali B onbegrijpelijk, omdat hij beweert dat deze gesprekken bijna zijn afgerond.

"Ik heb het volste vertrouwen in een juiste beslissing van de rechtbank", besluit de artiest.

Ali B wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven, waarvan één te maken heeft met The voice of Holland. De verdenking gaat om feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Het OM seponeert de aangifte van een vierde vrouw.

Rietbergen noemt vervolging heel zware klap

Ook Rietbergen heeft dinsdagavond van zich laten horen. Het OM maakte eerder op de dag bekend de voormalig bandleider van de talentenjacht te verdenken van een zedenfeit uit 2018. Dat delict zou hebben plaatsgevonden tijdens opnames van The Voice.

"Ik heb direct toegegeven me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarvoor oprechte spijt betuigd, alle consequenties genomen en het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt", zegt Rietbergen.

"Maar ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Dat het OM besloten heeft mij toch te vervolgen terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest, is een heel zware klap en vind ik onbegrijpelijk."