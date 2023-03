Slachtoffer van vervolgde Voice-bandleider Rietbergen: 'Eindelijk erkenning'

Nienke Wijnhoven, de vrouw die Jeroen Rietbergen heeft aangeklaagd vanwege seksueel misbruik, heeft gereageerd op het nieuws dat justitie de The voice-bandleider gaat vervolgen. Ze heeft eindelijk het gevoel "erkenning te krijgen voor wat haar is overkomen", laat haar advocaat Sébas Diekstra weten.

"Erkenning omdat zij als slachtoffer echt gehoord wordt", staat in een persbericht dat Diekstra dinsdagmiddag heeft verstuurd.

"Haar ervaringen zijn niet gebagatelliseerd of verdraaid. Wat haar overkomen is, wordt nu ook voor waarheid aangenomen door het Openbaar Ministerie. Zij is dankbaar voor het gedegen en integere strafrechtelijk onderzoek dat heeft plaatsgevonden."

Wijnhoven hoopt dat andere slachtoffers van misbruik zich gesterkt voelen alsnog aangifte te doen. "Het ligt niet aan jou en je bent niet alleen."

Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rondom de opnamestudio's van The voice. Ali B, die jurylid was bij de talentenjacht, wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven.

De zaak tegen Marco Borsato wordt geseponeerd. Eerder gebeurde dat al bij de zaak tegen regisseur Martijn N., die werd beschuldigd van onzedelijke betasting en het zoenen van een persoon op de mond.

Ook andere vrouw deed aangifte tegen Borsato

Borsato's advocaten Geert-Jan en Carry Knoops laten aan NU.nl weten niet inhoudelijk op de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) te reageren. Dat doen ze op verzoek van hun cliënt, omdat er op dit moment nog een andere zedenzaak tegen de zanger loopt.

Daarin heeft een 22-jarige vrouw aangifte tegen Borsato gedaan. Ze zegt van 2014 tot 2019 door hem te zijn misbruikt. Op het moment dat het misbruik begon, zou de vrouw vijftien jaar zijn geweest.

Borsato deed op zijn beurt aangifte van smaad en laster tegen de vrouw. Wanneer de rechter in die zaak een uitspraak doet, is nog niet bekend.

Onthullingen in BOOS leidden tot strafrechtelijk onderzoek

Het programma BOOS onthulde in januari 2022 dat er bij The voice of Holland op allerlei manieren sprake was van wangedrag. Borsato, Ali B, Rietbergen en N. werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.