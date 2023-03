Vandaag Inside met Rutte trekt recordaantal van anderhalf miljoen kijkers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De uitzending met Rutte deed vooraf stof opwaaien. Zo zou de premier een aantal eisen hebben gesteld, zoals dat er geen Groningers, boeren en toeslagenouders in de studio zouden zitten. Dat werd later ontkend door de premier. Hij noemde zijn optreden in het programma "het hoogtepunt" van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.