Presentatrices over situatie NOS Sport: 'Neem het vooral leidinggevenden kwalijk'

Meerdere (oud-)werknemers van de NOS schoven maandagavond aan bij Jinek om te praten over het wangedrag dat zij hebben ervaren met medewerkers van NOS Sport. Onder anderen wieleranalist Marijn de Vries, die vorige week een column hierover publiceerde, vertelde hoe dit gedrag volgens haar voorkomen kan worden.

De Vries deelde afgelopen vrijdag in een column in NRC dat ze achter de schermen van het NOS-programma De Avondetappe te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurde tijdens autoritten met een collega die ze niet bij naam noemt.

"De column is precies geland zoals ik het bedoeld heb", vertelde De Vries in gesprek met Eva Jinek. "Dat het invoelbaar is geworden wat er met je is gebeurd." Ze vertelt veel reacties te hebben gekregen, ook van mannen, die nu beter begrijpen waarom bepaalde opmerkingen verkeerd aan kunnen komen.

De tv-analist stapte nog tijdens het seizoen naar de eindredacteur met haar verhaal. Het enige wat dat "met moeite" opleverde, was een andere auto-indeling. Een jaar later werkte ze weer voor De Avondetappe, maar mocht ze minder uitzendingen doen. Later werd ze zelfs helemaal niet meer teruggevraagd.

"Dit is het gevolg van falende leidinggevenden", zei De Vries. "En dat is het debat dat ik met mijn column wil aanjagen: we moeten hier met elkaar over praten."

'Dit weerhoudt mensen ervan in de media te werken'

Siham Raijoul, die werkzaam was bij het NOS Jeugdjournaal, herkent de verhalen over de redactie van NOS Sport die zijn gedeeld door De Vries en (oud-)medewerkers die hun verhaal deelden in de Volkskrant. "Als je hen nodig had, dan moest je altijd even moed bijeenrapen om te vragen wat je wilde vragen. En daarna wilde je zo snel mogelijk weg zijn."

Ook zei Raijoul racistisch te zijn bejegend. "Er is letterlijk tegen me gezegd: 'Je hebt je baan alleen vanwege je afkomst.' Dat doet je zo klein en eenzaam voelen."

De presentatrice, die na de NOS bij Hart van Nederland werkte, is inmiddels uit de nieuwswereld gestapt. "Dit weerhoudt mensen met talent ervan om in de media te werken", zei ze over het racisme dat ze heeft ervaren in de media.

"Het moet anders worden voor de generatie na mij", stelde EenVandaag-presentatrice Roos Moggré. "De hoofdredactie heeft nooit wat gedaan met alle meldingen die bij ze binnenkwamen. Dat is pijnlijk en frustrerend."

Dat moet volgens Moggré veranderen. "De verantwoordelijkheid ligt hier bij de hoofdredacteuren." Dit werd beaamd door onder anderen De Vries. "Het gaat erom dat ik het heb gemeld en dat er niets mee gedaan is. Ik neem het daarom vooral de leidinggevenden kwalijk."

Maar ook zouden mensen anderen sneller moeten aanspreken op wangedrag, vindt Raijoul. "Als je iets ziet gebeuren en je ziet dat iemand niet in staat is erop te reageren, kom voor elkaar op. Steun elkaar en wees de stem die de ander dan niet kan zijn."

Hoofdredactie is opgestapt

Uit een inventarisatie die donderdag werd gepubliceerd door de NOS, blijkt dat er al twintig jaar sprake is van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie op de redactie van NOS Sport. De NOS kondigde aan dat de leiding van de sportredactie opstapt. De NOS-directie blijft voorlopig wel aan.