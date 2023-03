Betrokken partijen houden vertrouwen meldpunt MORES nu Dekker vertrokken is

De beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van NOS-presentator Tom Egbers hebben ook invloed op MORES. Egbers' echtgenote Janke Dekker was tot voor kort voorzitter van het meldpunt voor de culturele sector. Meerdere NOS-medewerkers zeiden dat ze niet naar MORES durfden te stappen omdat zij er werkte. Betrokken partijen zeggen tegen NU.nl vertrouwen te houden in het meldpunt nu Dekker weg is.

In januari zei Dekker nog op NPO Radio 1 dat ze direct zou aftreden als er meldingen zouden komen die over haarzelf of familieleden gaan. "De reputatie van het meldpunt staat altijd voorop", zei Dekker. Afgelopen weekend liet ze weten dat ze haar werkzaamheden neerlegt en niet meer terugkeert als voorzitter van MORES. Medebestuurslid Amber de Vente neemt haar taken over.

Dekkers man, Tom Egbers, is een van de personen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. MORES respecteert het besluit van Dekker om weg te gaan, zegt het meldpunt in een reactie. "Janke Dekker is een schoolvoorbeeld van een integere bestuurder die een uitstekende reputatie geniet. Onder haar hoede heeft het meldpunt in de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt."

Dekker wist van een van de affaires van haar echtgenoot en stelt dat daarbij geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Daarmee gaat ze in tegen de getuigenissen van diverse bronnen van de Volkskrant. Dat Dekker daar openlijk aan twijfelt leidde tot opgetrokken wenkbrauwen: een steunpunt als MORES moet juist onpartijdig zijn in een situatie als deze.

"Ik heb me bij Mores altijd geweerd tegen het uitschakelen van mensen zonder dat er hoor- en wederhoor is gedaan", zei Dekker maandag in het AD.

Betrouwbaarheid van meldpunt niet in het geding

Na een rondgang van NU.nl langs meerdere partijen die bij het meldpunt zijn aangesloten, blijkt dat geen van hen vindt dat de betrouwbaarheid van het meldpunt in het geding is.

"Ons vertrouwen in MORES als punt waar mensen zich kunnen melden is niet geschonden", laat de Kunstenbond weten. "Maar wel zijn we in gesprek met het bestuur over de manier waarop dat handelt. Het is terecht dat Dekker in deze situatie niet kan aanblijven. Het is vooral schrijnend dat mensen die daar werkten zich jarenlang niet vrij voelden om zich bij MORES te melden. In de verklaring is MORES daaraan voorbijgegaan."

"Nu Janke een stap terug heeft gedaan, hoop ik dat mensen zich veilig genoeg voelen om melding bij MORES te maken", zegt Ron Toekook, vicevoorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF). "In Amber als opvolger heb ik het volste vertrouwen: ze houdt goed overzicht en is integer."

Meldpunt werd in 2018 opgericht voor creatieve sector

Als je in de culturele en/of creatieve sector werkt en te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, kun je terecht bij MORES. Het meldpunt werd in juni 2018 opgericht, een klein jaar nadat de MeToo-beweging in opkomst was gekomen. Door nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen en buiten Nederland kwam er veel aandacht voor (seksueel) geweld en intimidatie in de creatieve sector.

Veel mensen hadden ervaring met grensoverschrijdend gedrag, bleek uit onderzoeken. Zo had 60 procent van de ruim vijfhonderd respondenten in een onderzoek van de Kunstenbond weleens te maken gehad met intimidatie. Veel mensen wisten niet waar ze terechtkonden met hun ervaring.

Daarom werd MORES opgericht. Actrice Janke Dekker trad aan als bestuursvoorzitter. "We hebben gemerkt dat het voor veel werknemers en freelancers uit de cultuursector moeilijk is zich te melden bij een vertrouwenspersoon op het werk", zegt een woordvoerder van de Kunstenbond. De bond is een van de ruim zestig partijen die zijn aangesloten bij het meldpunt.

"Als een vertrouwenspersoon van je werk bijvoorbeeld ook in de raad van toezicht zit, kan het spannend zijn om naar diegene toe te stappen. Daarbij is er in deze branche weinig werkzekerheid en zijn de onderlinge machtsverschillen groot. Daarom hebben we als sector besloten dat er een onafhankelijk meldpunt moet zijn."

Tom Egbers en zijn vrouw Janke Dekker. Foto: BrunoPress

NPO, RTL maar ook opleidingen zijn aangesloten bij MORES

Onder meer NPO en RTL, opleidingen als de Herman Brood Academie en verenigingen als ACT Acteursbelangen zijn aangesloten bij MORES. Zij krijgen geen inzicht in meldingen. Wel hebben zij de Regeling optreden tegen ongewenste omgangsvormen en het bijbehorende protocol ondertekend. Hiermee zeggen de partijen dat zij weten wat ongewenst gedrag inhoudt en welke actie ze moeten ondernemen als ze dit gedrag signaleren.

Mensen mogen (ook anoniem) hun ervaring delen, maar MORES kan slachtoffers ook bijstaan met advies. Als iemand actie wil ondernemen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de werkgever of "de veroorzaker" van het ongewenste gedrag, dan kan MORES ook meegaan. Daarnaast kan het meldpunt helpen bij het doen van aangifte of het opstellen van een formele klacht.

Alleen vertrouwenspersonen voeren gesprekken en bieden hulp. Dekker deed dat als voorzitter niet. "Er is een duidelijke scheiding tussen het bestuur en de vertrouwenspersonen", zegt Toekook. "De vertrouwenspersonen delen alleen hoeveel meldingen ze krijgen, verder niets."