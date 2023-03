NOS-directie stapt niet op na misstanden bij NOS Sport

De directie van de NOS is niet van plan om op te stappen naar aanleiding van de berichten over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. De leiding wil zich nu richten op actie om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Op de positie van met name algemeen directeur Gerard Timmer kwam forse kritiek. Hij was eerder, tussen 2014 en 2018, directeur bij BNNVARA. Dat was in de tijd dat er op de redactie van het programma De Wereld Draait Door ook sprake was van grensoverschrijdend gedrag.

Zondag werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct terugtreedt. De directie besloot dat in goed onderling overleg met de vier leden van de hoofdredactie.

Timmer zei daarover dat het eerder aangekondigde gefaseerde terugtreden naar aanleiding van de externe inventarisatie in "een stroomversnelling is geraakt". "Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft", vertelde hij.

Egbers en Van Gelder maakten zich schuldig aan wangedrag

De Volkskrant publiceerde vrijdagavond een artikel waarin meer duidelijk werd over de misstanden op de redactie. De krant sprak daarvoor met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen.

Onder anderen Tom Egbers en Jack van Gelder zouden zich in meerdere gevallen schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Egbers maakte bekend de komende tijd niet op televisie te verschijnen. Van Gelder zei eerder al zijn excuses te hebben aangeboden.

De NOS begon in december een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie, na meldingen van meerdere medewerkers. Daarop kwamen bijna honderd klachten bij twee externe vertrouwenspersonen binnen. Eerder had de NOS naar aanleiding van ongewenst gedrag bij het programma De Wereld Draait Door medewerkers opgeroepen om misstanden te melden.