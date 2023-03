Gary Lineker keert zaterdag terug als presentator bij BBC na ophef over tweet

Gary Lineker is zaterdag weer te zien bij Match of the Day. De presentator moest van de BBC tijdelijk een stap terugdoen nadat hij had getweet over het asielbeleid van de Britse regering. De omroep is daar nu van teruggekomen.

Lineker bedankt zijn collega's en fans voor hun steun. "Ik wil jullie allemaal, met name mijn collega's bij BBC Sport, bedanken voor de geweldige steun voor de buitengewone blijk van solidariteit. Voetbal is een teamsport, maar de steun was overweldigend", schrijft de 62-jarige presentator op Twitter.

De presentator refereert ook aan het onderwerp waar de ophef om draaide. "Ik presenteer al bijna drie decennia voor de BBC en kan niet wachten om zaterdag terug te keren in mijn vertrouwde stoel. Het is zwaar geweest, maar dit is niet te vergelijken met wat mensen moeten doorstaan die hun land ontvluchten vanwege een oorlog."

Lineker haalde dinsdag hard uit naar de Britse minister Suella Braverman. Ze had gezegd dat illegale migranten niet meer voor asiel in aanmerking moeten komen. De presentator noemde dat "verschrikkelijk" en sprak van een "ongekend wreed beleid gericht tegen de kwetsbaarste mensen". Volgens hem verschilt het niet veel met het beleid van Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Onderzoek naar socialemediabeleid BBC

De BBC vond dat Lineker zich niet aan de richtlijnen van de omroep had gehouden, maar lijkt nu te zijn bijgedraaid. "Gary is een gewaardeerd onderdeel van de BBC en ik weet hoeveel de BBC voor hem betekent", zegt directeur Tim Davie. "Ik kijk ernaar uit om hem komend weekend weer te zien presenteren."

Davie erkent dat de ophef is ontstaan door de "grijze gebieden" van het socialemediabeleid van de BBC. Hij kondigt een onafhankelijk onderzoek aan naar de bestaande richtlijnen over het gebruik van sociale media door BBC-personeel.

Veel steunbetuigingen voor Lineker

Na het besluit van de BBC om Lineker van de buis te halen, volgden verschillende steunbetuigingen van zijn collega's. Verschillende analytici, onder wie Ian Wright en Alan Shearer, lieten weten dat zij uit solidariteit ook niet op tv zouden verschijnen. Lineker, Wright en Shearer waren alle drie succesvolle voetballers met meerdere interlands voor het Engels elftal achter hun naam.