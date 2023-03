Tom Egbers voor onbepaalde tijd niet op tv, echtgenote weg als voorzitter MORES

Tom Egbers is voorlopig niet te zien als presentator van NOS Sport. Hij maakt een "pas op de plaats" na het artikel van De Volkskrant, waarin hij door collega's beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Zijn echtgenote Janke Dekker treedt per direct af als voorzitter van meldpunt MORES.

De Volkskrant schreef vrijdag dat Egbers zich op de werkvloer schuldig heeft gemaakt aan pestgedrag, nadat een affaire met een collega was beëindigd. Dekker kreeg lucht van de affaire en benaderde de vrouw voor een gesprek.

Daarna maakte de presentator het werk van de vrouw onmogelijk, door bijnamen voor haar te gebruiken en collega's af te raden met haar te werken. Uiteindelijk besloot de vrouw zelf op te stappen.

Egbers schrijft in een mail aan zijn collega's van NOS Sport dat hij voorlopig niet op de redactievloer zal verschijnen. Hij biedt aan in gesprek te gaan met collega's die zich door zijn toedoen onveilig hebben gevoeld. Het is volgens een woordvoerder van de NOS onduidelijk hoelang Egbers niet te zien zal zijn. Gert van 't Hof vervangt hem zondagavond als presentator van de Eredivisie-uitzending.

Egbers' echtgenote Dekker gaat niet in op de reden van haar aftreden als voorzitter van MORES, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector. Ze zegt dat komende week te zullen doen. Dekker was sinds 2018 bestuursvoorzitter van het meldpunt. Eerder dit jaar legde ze haar taken al tijdelijk neer, maar die zou ze per april weer oppakken.

Dekker noemt artikel de Volkskrant 'onvolledig en daardoor niet juist'

Dekker gaat in haar verklaring wel in op het artikel dat de Volkskrant vrijdag publiceerde over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. Daarin kwam haar echtgenoot Egbers naar voren als iemand die zich daar schuldig aan had gemaakt.

In het verhaal stond dat Dekker niet wilde reageren. Dat is volgens haar "onvolledig en daardoor niet juist".

"Ik heb getracht om met de Volkskrant in gesprek te gaan en hiertoe is door mijn advocaat een afspraak gemaakt", schrijft Dekker. "Het oneigenlijke argument waarmee zij deze afspraak met mijn advocaat annuleerden, heeft mij mede doen besluiten om hun vragen die ze op vrijdag per mail hadden gestuurd niet te beantwoorden."

In een reactie aan NU.nl spreekt de Volkskrant het beeld wat Dekker schetst tegen. "De krant was graag voor publicatie het gesprek aangegaan met mevrouw Dekker, en heeft ook meerdere voorstellen daartoe gedaan, maar helaas was dit voor haar geen optie."

"Ook onze vragen heeft zij niet willen beantwoorden", meldt het dagblad. "Richard Korver, de advocaat van Janke Dekker, wilde wel een off-the-recordgesprek, maar wilde om onduidelijke redenen niet duidelijk maken of hij ook Tom Egbers vertegenwoordigde. Vanwege deze onduidelijkheid hebben we afgezien van het gesprek met Korver."

Dochter stuurde brief naar Volkskrant

De dochter van Dekker en Egbers, die tien jaar bij NOS Sport zou hebben gewerkt, zou wel een uitgebreide brief aan de krant hebben gestuurd. "Alles wat in die brief stond is uit het artikel van de Volkskrant gehouden. Hiermee is wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden", aldus Dekker.

Daarop reageert de Volkskrant dat Korver de brief ongevraagd in een van zijn mails heeft bijgevoegd. "Ons artikel gaat over de situatie op de werkvloer bij NOS Sport. Wij hebben ons beperkt tot wat relevant is voor die werksituatie. Dat is de melding bij de hoofdredactie, het pestgedrag en de intimidaties van Egbers richting een jonge medewerker, nadat hun affaire aan het licht was gekomen."

"Wij zagen geen aanleiding om de dochter van Egbers om een reactie te vragen", vervolgt de krant. "Het staat Korver natuurlijk vrij om ons ongevraagd haar visie op de gebeurtenissen te sturen, maar dat betekent niet dat wij die ook direct publiceren."

Aftreden komt niet als verrassing

Dat Dekker nu aftreedt, lag in de lijn der verwachting. Bestuursleden van MORES zouden direct aftreden wanneer er meldingen binnenkomen die over zichzelf of familieleden gaan. Dat vertelde Dekker begin dit jaar zelf in het Radio 1-programma Mischa!. Het gesprek ging onder meer over het aangekondigde onderzoek naar wangedrag bij NOS Sport.

Medebestuurslid Amber de Vente neemt de taken van Dekker over. "Wij betreuren het feit dat Dekker haar functie ter beschikking stelt, maar hebben veel respect voor haar besluit", zegt De Vente. "Ze is een schoolvoorbeeld van een integere bestuurder die een uitstekende reputatie geniet."