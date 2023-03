Unieke zaak VS: Fox News voor de rechter voor leugens over verkiezingsfraude

De Amerikaanse stemmachinefabrikant Dominion sleept zender Fox News voor de rechter voor het verspreiden van leugens. De zaak, die half april dient, is uniek in de geschiedenis van de VS. Wat is het verwijt en hoe groot is de kans dat Dominion wint?

Dominion beweert dat Fox News vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 doelbewust leugens verspreidde. Het bedrijf stipt onder meer aan dat Fox News berichtte dat stemmachines van Dominion waren gebruikt voor verkiezingsfraude.

Het ging om een theorie dat bij sommige stemmachines een stem op Donald Trump zou worden 'omgezet' in een stem op zijn Democratische uitdager Joe Biden, die de verkiezingen won. "Maar de redactie wist dat deze theorie niet waar was", beweert Dominion.

Het Amerikaans-Canadese bedrijf eist daarom een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro) vanwege laster. De berichtgeving van Fox News, dat zich doorgaans pro-Trump opstelde, zou de verkoop van Dominion hebben beïnvloed. Zeker in Republikeinse staten en steden zou de negatieve berichtgeving aantoonbaar hebben geleid tot minder vraag naar de stemmachines.

Dominion voelt zich gesterkt doordat het bedrijf interne communicatie van Fox News in handen kreeg. Zo noemde onder anderen zenderbaas Rupert Murdoch de beweringen van Trump dat er met de verkiezingsuitslagen was gerommeld "stapelgek" en "schadelijk".

Volgens The New York Times heeft Murdoch onder ede ook een explosieve verklaring afgegeven. "Ik had graag gezien dat we de beweringen achteraf sterker aan de kaak hadden gesteld", citeert de krant. "Enkele presentatoren zijn te ver gegaan."

Het laat volgens het dagblad zien dat "het populairste tv-netwerk van het land wist dat de beweringen van Trump onwaar waren en toch besloten werd deze uit te zenden".

Murdoch was niet de enige die twijfelde aan de uitspraken van Trump, waar de voormalig president nooit bewijs voor leverde. Andere werknemers spraken van "absurde" en "roekeloze" beschuldigingen. Kopstukken baalden van de ruimte die Trump van de zender kreeg in aanloop naar de verkiezingen. "Ik haat hem vurig", schreef bekende presentator Tucker Carlson in een appgroepje van Fox News-medewerkers.

Fox News beroept zich in het verweer op de vrijheid van meningsuiting. De zender verschuilt zich achter het feit dat Trump stelde dat de verkiezingen "gestolen" zouden zijn. Om die reden zou de zender meerdere malen hebben gezegd dat er sprake was van fraude.

Volgens Fox News zouden kijkers hebben begrepen dat het slechts ging om beschuldigingen en niet om feiten. Ook maakt het bedrijf zich zorgen om de persvrijheid.

Gezaghebbende juristen stellen dat Dominion een goede kans maakt om te winnen. Het gebeurt in de VS zelden dat zo'n smaadzaak wordt aangespannen tegen een groot mediabedrijf.

De grondwet biedt een helder fundament voor persvrijheid, die is verankerd in de first amendment. Het wordt een andere zaak als iemand kan aantonen dat een medium doelbewust leugens heeft verspreid met kwade bedoelingen, oftewel actual malice. Dit blijkt volgens Dominion uit de geheime documenten die het bedrijf in het bezit heeft.

Overigens is er ook nog een kans dat de zaak niet voorkomt. De zaak gaat 17 april van start, dus de partijen kunnen nog een maand proberen te schikken.