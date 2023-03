Interview met de Mol: 'Ik had mezelf echt een eikel gevonden'

Wie is de Mol? 2023 is gisteravond tot een einde gekomen. Tien bekende Nederlanders hebben wekenlang geprobeerd te ontdekken wie de saboteur in hun midden is. Iedere week viel er één af, die NU.nl de dag erna uitgebreid sprak. Deze week spreken we de Mol.

Let op: dit artikel bevat spoilers over Wie is de Mol?

Jurre Geluk is opgelucht als we hem spreken. Maanden geleden trok hij met negen andere bekende Nederlanders voor Wie is de Mol? naar Zuid-Afrika. Wat zij niet wisten: hij zou ze flink in de weg gaan zitten. In drie weken tijd viel de ene na de ander af, tot alleen hij, Ranomi Kromowidjojo en Daniël Verlaan over bleven.

En toen kwamen er maanden van wachten. Maanden waarin niemand mocht weten dat ze mee hadden gedaan. En daarna nog maanden waarin iedereen hem zou vragen of hij de Mol was. Nu mag hij eindelijk alles vertellen.

"Naar dit moment heb ik zo lang uitgekeken. Ik ben serieus al twee weken iedere dag om 6.00 uur wakker. Dit voelt als een grote verjaardag. Ik heb zoveel zenuwen gehad in mijn lijf."

Daniël is de enige van de kandidaten die door had dat jij de Mol was. Ben jij dan de beste Mol ooit?

"Nee, dat denk ik zeker niet. Maar ik ben wel heel erg blij dat in de groep zo weinig mensen op mij zaten. Op televisie zie je ons in de opdrachten en ik denk dat het daarom voor kijkers makkelijker was, want in de opdrachten heb ik best wel duidelijk gemold. Maar de andere deelnemers zagen mij 24 uur per dag. En in die tijd was ik toch vooral ook bezig met doen alsof ik kandidaat was."

"Als ik dan belde met mijn vriend hadden we de afspraak: als ik je een hartje app, kunnen we 'gewoon' bellen. Stuur ik je een varkentje, gaan we 'nep' bellen. Bij die laatste ging ik tussen de kandidaten zitten terwijl ik hem uitgebreid vertelde over de dag. De rest vertelde me later dat ze die gesprekken hoorden en daardoor zeker wisten: Jurre kan het niet zijn."

Jurre Geluk viert met de andere deelnemers de ontknoping op het bordes van Soestdijk. Foto: BrunoPress

Had je dat bedacht tijdens de twee weken waarin je kon voorbereiden op je taken als Mol?

"Nee, die twee weken heb ik besteed aan alles over de opdrachten leren. Eigenlijk leerde ik de grote lijnen: als ik links ga bij die opdracht, dan moet ik dat doen als Mol. En als ik rechts ga, dan zijn dat de opties."

"Echt veel tijd om me voor te bereiden had ik niet. Ik vond dat eigenlijk heel lekker. Daardoor kon ik met een open vizier het programma in. Alles wat je weet is ook vooral ballast."

Hoeveel wilde jij dan weten?

"Everon (Jackson Hooi, Mol van 2022, red.) had me een hele goede tip gegeven. 'Ga er open in en wees jezelf. Zie het als schaken: als jij dit doet, wat is dan mijn volgende zet?' Ik wist het geraamte, maar meer niet. Zo kon ik spontaan reageren op dingen."

"Ik hoopte dat mensen dat bij mij zouden denken: hij is zo aanwezig in het spel en zo opzichtig bezig, hij kan het niet zijn. Maar toen we met z'n allen terugkeken hield ik m'n hart vast. Ik heb zoveel uitgehaald, zoveel mollenstreken. Daar viel bijna niet omheen te editten. Ik vind dat niet erg: zoals je het zag op televisie, was het ook in het echt voor ons. En ik denk dat je als maker heel graag wil dat je kijker ook een eerlijke kans krijgt om het te kunnen raden."

Dit was een buitengewoon hechte groep. Als Mol sta je daar buiten. Hoe was dat voor jou, die drie weken?

"Heel moeilijk. En ik heb ook wel... Het voelde soms alsof ik met één been in de groep stond. En dat ben ik niet gewend, want ik ben eigenlijk echt een groepsmens. Maar ik speelde een rol en daardoor was ik een hele egoïstische kandidaat. Want ik ging nooit voor het geld, ik ging voor de jokers. De groep vond dat soms heel irritant aan mij."

"Als de opdracht klaar was, moest ik weer heel hard werken om toch weer goed in de groep te liggen. Dat is gelukkig gelukt. Maar als ik naar mezelf kijk door het seizoen, dan denk ik wel: 'Jeetjemina. Het is dat je de Mol bent. Want anders had ik mezelf echt een eikel gevonden."

2:38 Afspelen knop Hoe Wie is de Mol? opnieuw kijkers wist te misleiden met 'nephints'

Heb je de afgelopen maanden geprobeerd dat al een beetje uit te leggen?

"Sander (de Kramer, red.) kwam net naar me toe: ineens snap ik het, zei hij. 'Hoe je daar handelde, ik snap het nu. 'En dat zeiden ook al een paar anderen. Ze snappen nu waarom ik zo vaak voor mezelf ging. Dat was niet omdat ik het de groep niet gun, maar gewoon omdat ik de Mol was."

"Ik weet van een paar oud-Mollen dat ze zich heel schuldig hebben gevoeld naar de groep. Ik heb steeds gevoeld dat ik met de groep wel oké was. Omdat mensen grapjes maakten: 'Als jij het bent, dan gun ik het je zo erg, want dan ben je echt de beste mol ooit.' Dat was voor mij natuurlijk heel fijn en lief dat ze dat zeiden. Natuurlijk was het moeilijk naar de groep toe, maar ik heb altijd wel heel erg de liefde gevoeld."