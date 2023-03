Mol ontmaskerd tijdens finale van Wie is de Mol? op Paleis Soestdijk

De winnaar, verliezer en verrader van Wie is de Mol? 2023 zijn bekend. Vanuit Paleis Soestdijk presenteerde Rik van de Westelaken de ontknoping van dit seizoen. Jurre Geluk, Ranomi Kromowidjojo en Daniël Verlaan stonden in de finale.

LET OP: Dit bericht bevat spoilers over de uitkomst van Wie is de Mol?

Jurre Geluk maakte in de tuin van Paleis Soestdijk bekend de Mol te zijn. Dat betekent dat Daniël Verlaan het seizoen heeft gewonnen en Ranomi Kromowidjojo de verliezer is.

Geluk hoorde in het bijzijn van de andere deelnemers dat hij gekozen was als Mol dit seizoen. In de eerste aflevering was te zien hoe oud-Mol Everon Jackson-Hooi iedereen belde. Daardoor moest Geluk zonder voorbereiding direct liegen tegen de rest.

"Ik ben heel blij dat dat zo is gegaan. Ik had daardoor geen tijd voor te bereiden hoe ik moest reageren en ik denk dat dat mijn redding is geweest", aldus Geluk over dat moment. Vervolgens had hij twee weken de tijd om zich te verdiepen in de opdrachten van het seizoen.