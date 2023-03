Tom Egbers volgens medewerkers NOS Sport schuldig aan intimidatie en pestgedrag

Presentator Tom Egbers heeft zich volgens diverse medewerkers van NOS Sport schuldig gemaakt aan (seksuele) intimidatie en pestgedrag. Vrouwelijke collega's werden gewaarschuwd niet met hem te werken, zo tekent de Volkskrant op in een onderzoek naar misstanden op de redactie.

Egbers heeft ruim twintig jaar geleden een affaire gehad met een vrouwelijke collega. De anonieme vrouw deed in 2009 melding bij de hoofdredactie. In die melding, in handen van de krant en door meerdere bronnen bevestigd, staat dat de vrouw als 22-jarige stagiaire werd benaderd door de toen 48-jarige Egbers.

De affaire begint vanuit de presentator, zo bevestigen diverse bronnen. De presentator stuurt haar tijdens haar stage sms'jes en mailt en belt haar, soms midden in de nacht. Na haar stage blijft ze bij NOS Sport werken en zoent ze een aantal keer met de presentator. Maar daar blijft het bij, meldt ze de hoofdredactie.

Vrouw van Egbers benadert vrouw over affaire

De vrouw van Egbers, Janke Dekker, benadert de voormalig stagiair als de affaire al afgelopen is en vraagt haar naar de relatie. Dekker is dan nog niet voorzitter van meldpunt Mores. Bij Mores kunnen mensen melding doen van ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector.

Volgens bronnen van de Volkskrant gaat het vanaf dat moment echt mis. Egbers zou zich schuldig maken aan pesten en intimidatie. Woorden als "het vergif" en "de serpent" worden door de presentator gebruikt om de vrouw aan te duiden. Meerdere mensen zien Egbers de vrouw intimideren.

In diezelfde tijd krijgt de vrouw een mail van een collega. Daarin zegt de man op de hoogte te zijn van meerdere situaties van grensoverschrijdend gedrag van Egbers tegenover vrouwen op de NOS-redactie.

Uiteindelijk stapt de vrouw, samen met verslaggever Jeroen Stekelenburg, naar de hoofdredactie. De hoofdredactie zegt met Egbers te gaan praten en adviseert de vrouw naar de politie te stappen als dit zo doorgaat. Stekelenburg wil niet inhoudelijk ingaan op vragen hierover van de Volkskrant.

Egbers zegt spijt te hebben van zijn gedrag

Egbers erkent in een reactie aan de Volkskrant dat hij een relatie heeft gehad met de vrouw. Hij zegt spijt te hebben van de relatie en zijn gedrag daarna. "Vanwege het verdriet dat ik er in mijn privéleven mee heb veroorzaakt. Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar."

Egbers zegt ook dat hij de privésituatie inderdaad heeft meegenomen naar de werkvloer en daar andere collega's bij betrok. Hij zegt weg te hebben willen gaan bij Andere Tijden Sport, waar hij met de vrouw samenwerkte. Na gesprekken met onder andere de hoofdredactie en de directie kwam hij hier naar eigen zeggen van terug.

Vrouwelijke collega's werden gewaarschuwd voor Egbers

De affaire leidt ertoe dat vrouwelijke collega's gewaarschuwd worden voor Egbers. Aïcha Marghadi, die van 2010 tot 2012 bij NOS Sport werkte, werd door hoofdredacteur Maarten Nooter afgeraden hem als mentor te kiezen. De hoofdredacteur zei volgens Marghadi dat Egbers "nogal moeite had met mooie vrouwen".

De affaire en de manier waarop Egbers daarna handelde, maar ook het feit dat hij getrouwd is met de voorzitter van Mores, leidt tot een ander probleem. Medewerkers vertellen aan de Volkskrant geen meldingen te hebben gedaan bij Mores, omdat Janke Dekker er werkt.