Hoofdredactie NOS Sport vertrekt toch per direct na onthullingen over werkklimaat

De hoofdredactie van NOS Sport stapt toch per direct op nu de omvang van de misstanden op de redactievloer bekend zijn. Dat maakte de redactie zondagavond bekend in een persbericht. Honderden gevallen van onder andere discriminatie, (seksuele) intimidatie en pestgedrag vonden in een tijdsbestek van twintig jaar plaats, zo werd vrijdag duidelijk.

De vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport maakte eerder juist bekend niet meteen terug te treden, omdat "de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moest blijven". Daar wordt nu dus van af gezien.

Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld. Die persoon blijft aan totdat een nieuwe hoofdredacteur is gevonden, waarna een nieuwe hoofdredactie wordt samengesteld.

De huidige hoofdredactie van NOS Sport bestaat uit hoofdredacteur Maarten Nooter en adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen. Marks en Schuurman treden terug, maar blijven meewerken tot er een nieuwe hoofdredacteur is gevonden.

Op de werkvloer van NOS Sport zou al twintig jaar sprake zijn van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie op de redactie. Dat bleek uit een inventarisatie van twee onafhankelijke contactpersonen.

De NOS begon het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie in december na meldingen van meerdere medewerkers. Daarop kwamen bijna honderd klachten. Eerder had de NOS naar aanleiding van ongewenst gedrag bij het programma De Wereld Draait Door medewerkers opgeroepen om misstanden te melden.

Jack van Gelder stapte zelf al naar voren

Presentator Jack van Gelder besprak donderdagavond bij de talkshow HLF8 al twee beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Hij vertelde hoe hij, terwijl hij in bad zat, gebeld werd door een presentatrice met een vraag. Hij zei haar dat hij zou helpen, maar alleen als zij bij hem in bad zou komen.