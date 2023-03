Hoofdredactie NOS Sport treedt op termijn af: waarom gebeurt dit niet eerder?

De afgelopen twintig jaar was er op de redactie van NOS Sport sprake van pestgedrag, intimidatie en discriminatie. De hoofdredactie treedt op termijn af, terwijl huidige medewerkers zich volgens ingewijden van NU.nl nog altijd niet veilig voelen. Waarom maakt de NOS niet meer haast?

Donderdag bleek uit een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag dat er van alles mis is op de sportredactie van de NOS. Na een oproep kwamen bijna honderd klachten binnen. Niet alleen over pestgedrag en (seksuele) intimidatie, maar ook over discriminatie en verbale agressie.

De hoofdredactie, die uit vier personen bestaat, liet weten op termijn ruimte te maken voor "nieuw leiderschap". De hoofdredactie treedt dus niet per direct terug, maar in fases. "De continuïteit van de sportverslaggeving moet gegarandeerd blijven", staat in een verklaring van de NOS.

Ingewijden vertellen aan NU.nl dat medewerkers daar ontevreden over zijn en sneller actie willen, omdat de werksituatie op de redactie nog altijd als onveilig wordt ervaren. Dat probleem speelde eerder ook al: medewerkers hadden het gevoel dat er niet werd opgetreden na hun signalen.

Eerder terugtreden is volgens NOS Sport geen optie, zo blijkt als NU.nl ernaar vraagt. "De huidige hoofdredactie wil ruimte aan de cultuuromslag geven. Daarom gaat de directie met de hoofdredactie in overleg over gefaseerd terugtreden, zodat veranderingen kunnen worden doorgevoerd, terwijl tegelijkertijd de continuïteit en alles wat NOS Sport maakt gewaarborgd blijft."

Trainingen voor leidinggevenden en gesprekken met betrokkenen

Er worden extra stappen gezet om grensoverschrijdend gedrag voortaan vroegtijdig te signaleren en tegen te gaan. Daarnaast is gestart met het trainen van leidinggevenden om ongewenst gedrag eerder te signaleren en daarop te kunnen handelen. De directie gaat met de betrokkenen in gesprek om te horen wat er op korte termijn kan worden verbeterd.

De NOS maakte donderdag al bekend de misstanden verder te gaan onderzoeken als melders daar zelf om vragen. Als de leiding vindt dat de meldingen ernstig genoeg zijn, kan besloten worden een onderzoek te starten. Op dit moment wil de leiding dat nog niet doen.

De NOS valt, net als andere publieke omroepen, onder de NPO. Maar verantwoordelijkheid voor medewerkers ligt bij de NOS zelf, benadrukt een woordvoerder. Zij gaan dus niet over het sneller uit laten faseren van de hoofdredactie. "De NPO draagt geen werkgeversverantwoordelijkheid voor de individuele omroepen, maar is wel wettelijk verantwoordelijk voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en het daarbij behorende leiderschap", laat de NPO in een verklaring weten.

De onafhankelijke Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), die werd opgericht toen de misstanden bij De Wereld Draait Door aan het licht kwamen, neemt ook de situatie bij NOS Sport onder de loep.

Jack van Gelder en Marijn de Vries doen hun verhaal

MORES, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector, speelt verder geen rol in het onderzoek van de NOS, maar juicht het volgens een woordvoerder toe dat de zaak "intern wordt opgepakt". Het meldpunt wil niet reageren op de vraag of het uitfaseren van de hoofdredactie niet sneller zou moeten omwille van de melders.

Donderdag werd bekend dat Jack van Gelder twee keer wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ook voormalig wielrenster en tv-analist Marijn de Vries zegt slachtoffer te zijn van wangedrag, schrijft ze vrijdag in een column voor NRC. Dat gebeurde bij het NOS-programma De Avondetappe, dat tijdens de Tour de France wordt uitgezonden.



De Volkskrant publiceert binnenkort een eigen onderzoek naar de werksfeer bij de sportredactie van de NOS. De krant sprak met meer dan dertig (oud-)medewerkers over grensoverschrijdend gedrag.