Was het Daniël Verlaan, Jurre Geluk of Ranomi Kromowidjojo die de andere kandidaten van Wie is de Mol? om de tuin leidde in Zuid-Afrika? Vanavond komen de miljoenen fans van het programma er eindelijk achter. Ook oud-kandidaten én oud-mollen probeerden er de afgelopen weken achter te komen: wie is toch die saboteur?

Dat dit seizoen tot het einde spannend blijft, blijkt wel als NU.nl een kleine rondgang langs oud-deelnemers maakt. De twee oud-mollen en vijf voormalige kandidaten met wie we appen of bellen zijn het niet allemaal met elkaar eens.

Ranomi is de mol

"Ranomi" - gevolgd door twaalf uitroeptekens - appt Sahil Amar Aïssa (seizoen 2022) als we hem vragen wie dit seizoen de mol is. Dat baseert hij puur op instinct. "Maar ja, weet ik veel, ik heb niet gewonnen. Ik vertrouw haar voor zover ik Zweeds kan. En ik spreek geen woord Zweeds."

Ook Arno Kantelberg, die het programma vorig jaar twee afleveringen eerder verliet dan Amar Aïssa, weet het zeker: "Ranomi is de mol. 100 procent. Iedereen verdenkt Jurre of Daniël, maar het is Ranomi. Al na de eerste uitzending zat ik op Froukje (de Both, red.) of Ranomi. Daarna ben ik geswitcht naar Soy (Kroon). Maar goed, die ligt eruit. En Ranomi was, net als Everon (Jackson Hooi, red.) vorig jaar, in de eerste afleveringen heel weinig in beeld, bijna anoniem."

Daniël is de mol

Lakshmi, die in 2021 in de vierde aflevering afviel, heeft een hele andere mol op het oog. "Alles in mij schreeuwt dat Daniël de mol is. Maar aangezien hij zo veel geld heeft opgehaald en ik hier geen talent voor blijk te hebben, zal het wel Jurre zijn. Wel een hele grappige, chaotische en goede mol, wat mij betreft. Maar goed, zal je zien dat het Ranomi is, haha."

Hila Noorzai (seizoen 2022) verdenkt Daniël sinds de derde aflevering. Maar haar is dit seizoen iets bijzonders overkomen waardoor ze is gaan twijfelen: een van de kandidaten is naar haar toe gekomen. En diegene heeft haar verzekerd dat hij of zij écht niet de mol is. "Het heeft me enorm aan het twijfelen gebracht. Want óf deze persoon is het niet, óf deze persoon trekt zijn of haar rol in het echte leven nog even door. Om een boete van 250.000 euro te voorkomen voor diegene hou ik de naam nog even voor me."

Klaas van Kruistum, de mol van 2016, moest na vorige week even slikken: zijn mol lag ineens uit het spel. "Ik zat vuistdiep in de Soy-tunnel. Daaruit blijkt gewoon dat ik heel slim ben. Tenminste, zo verkoop ik het altijd aan anderen: dat je een hele theorie kan bedenken die gewoon echt niet klopt, is hartstikke knap."

Na de aflevering van vorige week moest Van Kruistum dus van tactiek veranderen. En nu gelooft ook hij dat Daniël de mol is. "Dat zeg ik puur vanuit mijn onderbuik. En omdat hij bij een opdracht een ei wegschopte terwijl daar geld in bleek te zitten. Dat heb ik zelf gedaan met een tafel die precies op een bepaalde plek moest staan. Als het toch Jurre is, is hij de beste mol ooit. En verdient hij een Oscar, want wat kan hij dan acteren."

Jurre is de mol

Zijn collega-mol Rob DeKay (2020) weet zeker dat Jurre de mol is. "Ik was er op 11 februari al uit", verwijst hij naar zijn bezoek aan MolTalk. In het napraatprogramma deelde hij zijn theorie: Jurre is de mol en Daniël wint dit seizoen.

"Jurre is mijn mol", zegt ook Charlotte Nijs. Zij ontmaskerde in 2021 mol Renée Fokker, maar had nét iets langer over het invullen van de test gedaan dan Rocky Hehakaija en was daardoor verliezend finalist. Ook nu denkt ze zeker te weten wie de mol is.

"Al vanaf dag één. Na de uitzending van MolTalk was ik behoorlijk in de war door de theorieën van Sahil en Klaas. Zij wisten zeker dat het Soy was. Maar toen hij er afgelopen zaterdag uit vloog, was ik opgelucht: mijn mol klopt toch echt. Ranomi is topsportster, dus die komt ver. En Daniël is slim en lekker onderzoekend."