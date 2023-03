Wieleranalist Marijn de Vries: Wangedrag bij NOS heeft mijn carrière beschadigd

Voormalig wielrenster en tv-analist Marijn de Vries heeft achter de schermen van het NOS-programma De Avondetappe te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft ze vrijdag in een column voor NRC . Met haar meldingen zou niets zijn gedaan.

"Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen", schrijft De Vries over haar ervaring met een collega die niet bij naam wordt genoemd. "Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken."

De Vries heeft haar collega meermaals op zijn gedrag gewezen, maar dat haalde niets uit. Van een andere collega kreeg ze te horen dat ook zo over haar wordt gesproken als ze er niet bij is. "Stel je voor dat je dan weer naast deze collega in de auto moet zitten. Kun je je voorstellen hoe je je dan voelt? Naakt. Vies. Klein."

De tv-analist stapte nog tijdens het seizoen naar de eindredacteur met haar verhaal. Het enige wat dat "met moeite" opleverde, was een andere auto-indeling. Een jaar later werkte ze weer voor De Avondetappe, maar mocht ze minder uitzendingen doen.

Ook de sfeer was veranderd. Richting De Vries werden grapjes gemaakt dat ze niet bang hoeft te zijn om met de bewuste collega in de auto te zitten. "Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel."

'Het heeft mijn carrière beschadigd'

Na dat jaar werd De Vries niet meer teruggevraagd. Op de vraag waarom dat was, heeft ze naar eigen zeggen geen antwoord gekregen. De hoofdredacteur beloofde haar de zaak uit te zoeken, maar ook van hem hoorde ze niets meer. Nadat de oud-wielrenster vorig jaar weer een melding maakte, kreeg ze een gesprek aangeboden met dezelfde hoofdredacteur. Dat gesprek heeft ze geweigerd.

Uit een inventarisatie die donderdag werd gepubliceerd door de NOS, blijkt dat er al twintig jaar sprake is van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en verbale agressie op de redactie van NOS Sport. De NOS kondigde aan dat de leiding van de sportredactie "op termijn" opstapt.